國策顧問兒借錢跑路 債主：10年後還想奪走債權

陳姓債權人表示，曾經發存證信函給張姓男子，且均有送達，裡面也提及張用父親名義借款。（記者吳昇儒攝）

2025/05/31 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕父親是國策顧問的一名張姓男子，被指十年前亮出父親名義向外借款，再找黃姓女友人協助拿房產抵押設定借款，卻捲走約三百萬元借款後失聯。陳姓債權人近日收到律師函，要他提出與黃女間的借據，陳男認為是張男在幕後操作，先是捲款落跑，十年後還想奪走、侵害他的債權，如若拿不出證明，債權即消失；陳男說，基於張男之父的身分，他忍了多年，現今不忍了，將聲請拍賣該屋。

債主控以父之名借款

另找女友人拿房產抵押

陳姓債權人表示，十年前他在光華商場擔任銷售人員，常有同業找他調頭寸，當時張男也透過友人來借款，亮出父親的招牌，宣稱不用擔心還款問題，他借出九十萬元後，對方仍有兩百多萬元資金需求，他便要求拿出抵押品。

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捲走三百萬元已十年

突被要求提出債權證明

張需款孔急，把他帶到父親住處，張父也在，張男稱會用該屋抵押，結果隔天拿出黃姓女友人的房產，稱該屋是他與黃女共同投資，黃也同意出屋擔保，簽借據後，設定抵押兩百萬元，沒想到張拿了錢就落跑。陳男說，他去找張父，希望代連繫張男出面，後來接到一通張男電話，之後又失聯；再次找上張父，這次對方說，自己也找不到兒子。

決定聲請將房屋拍賣

陳男心想自己還有兩百萬元的抵押權，暫時就算了，沒想到十年後的今年三月，突然收到律師函，對方要求提出當時與黃女間的債權證明，隻字不提張男欠錢的事；陳男說，雖過了多年，但一直有保管好借據及相關協議事證，從對方動作來看，恐無還錢之意，且還想侵害他的債權，因此決定走法律途徑，聲請將房屋拍賣。

稱兒失聯多年 應自行負責

該名國策顧問受訪說，錢可能是兒子多年前在外面商借，自己完全不知情、不了解，兒子失聯多年，近期才稍有聯繫，曾表達想返國生活，但目前人在何處，他也不清楚。張父並表示，對方稱持有本票等票據，但似應查證是否合法取得，倘若對方合法取得票據、協議書，就循正當管道索討，兒子是成年人，應對自己行為負責。

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