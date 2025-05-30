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    又捲性侵及偷拍 網紅孫生被捕

    網紅「反骨男孩」成員孫生又被指控性侵及偷拍性愛畫面。（資料照）

    網紅「反骨男孩」成員孫生又被指控性侵及偷拍性愛畫面。（資料照）

    2025/05/30 05:30

    〔記者劉慶侯、王定傳／台北報導〕網紅「反骨男孩」成員孫生，去年涉嫌襲臀，被一名女子挨告性騷擾，判刑五月，結果當時同行的另一名B女，今年也指控孫生性侵及偷拍性愛畫面。台北地檢署昨天指揮台北市刑警大隊科偵隊逮捕孫男，查扣手機，孫堅稱「全程都是女方自願」，檢方訊後依妨害性隱私、妨害性自主及違反個人資料保護法等罪，諭知孫男五十萬元交保及限制出境出海，同時核發犯罪被害人保護令。

    稱女方自願 孫生50萬交保

    去年傳出襲臀事件的當時，與受害人同行的女性友人B女，本月十八日在網路平台上指控孫男，並稱後來還被孫男偷叫車載去汽車旅館，因無法離開，只想趕快把事情做完離開；B女說「他真的很噁」，可惜證據不足，選擇不提告，只是回想起來仍心有餘悸。

    女方稱：只想趕快完事離開

    孫男對B女的說法公開反擊，指稱確實與B女拍了多段性愛影片，但都是女方自願，B女和鏡頭有互動，還對著鏡頭說：「把我X壞掉。」不過一連串事件對孫生的工作造成衝擊，「反骨男孩」宣布與孫生終止經紀合約，徹底結束所有合作關係。

    台北地檢署昨天指揮警方前往孫男的租處搜索，當場查扣孫的手機並將他逮捕，詢問後依妨害性自主、妨害性隱私、違反個人資料保護法等罪移送法辦。

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