八里山區破1.6億大麻栽製場

桃園市刑警大隊破獲藏身新北八里山區的大麻製毒工廠，現場查扣的大麻植株、乾燥花，若產出製成大麻成品，市價高達1.6億元。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/05/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繼海巡署今年二月執行海上查緝，破獲四百零二公斤、市值約八點五億元的大麻走私案後，警方的陸上執法也有重大斬獲，在新北市抄出市值約一億六千萬元的大麻植株和乾燥品，兩案毒品合計市價逾十億元。

還養雞為大麻添肥

由桃園市刑警大隊在新北市八里山區破獲的大麻栽種及製毒廠，主嫌陳姓男子在兩個大貨櫃內種滿大麻，還飼養近五十隻盧丁雞為大麻添肥，名副其實「有雞」栽培，現場查扣的大麻植株、乾燥花，若產製為大麻成品，市價估約一億六千萬元。該案起於桃市刑大今年三月偵辦一起大麻販賣、分裝案，溯源時調閱數百支監視器及跟監蒐證後，掌握製毒據點位於八里山區的一處鐵皮倉庫。

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警方報請檢察官指揮偵辦，蒐證後聲請搜索票，於五月十九日會同新北市蘆洲警分局前往搜索，發現陳男將大麻種滿鐵皮倉庫內的兩個貨櫃，現場查扣大麻活株三五○株、大麻種子廿顆、乾燥大麻花及大麻葉一批約六．六公斤、大麻油五瓶及相關通風照明設備、溫溼度計、分裝袋、封口機等。

警方調查，為求大麻快速生長，陳男飼養近五十隻盧丁雞，利用其產蛋率高的特性，將雞蛋及糞便用於堆肥，甚至將蚯蚓置於盆栽內，不少植株長至半個成人高，按單株大麻產量約三百公克，全案查扣的植株及乾燥花、葉，約可產出一一一公斤大麻成品，市價約一億六千萬元。

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