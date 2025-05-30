針孔藏寶特瓶 偷拍9年30女童／創意私房變態狼師 判12年

陳姓狼師偷拍多達30名女童，台中地院今天將他判刑12年，可上訴。（資料照）

2025/05/30 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，過濾會員身分及犯行發現，從事教職的台北市陳姓男子，九年來用寶特瓶、芳香劑暗裝針孔，偷拍高達三十名國小、國中女生更衣和洗浴等畫面，檢方痛批他危害少女身心，愧對教職，起訴求刑十五年；台中地院昨天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將陳男判刑十二年。

檢方起訴指出，四十歲陳男二○一五年起擔任台北市一家補習班老師，二○一九年起到一所國小當代課老師，竟把微型攝影機藏在寶特瓶或芳香劑中，放在補習班的廁所，偷拍如廁的女同事和學生；後來擔任國小代課老師，帶學生進行校外活動後，假熱心地把學生們帶回新北市住處洗浴，以相同手法偷拍女童淋浴畫面，經查犯行長達九年，至少三十人受害。

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把偷拍影片上傳群組分享

檢警追查，陳男還多次在補習班教室、茶水間撫摸女學生私密部位，並將偷拍影片上傳Telegram群組分享。檢警去年搜索陳男住處、辦公室，查扣電腦、手機，隨身碟，及自製的寶特瓶、芳香劑密錄器，陳遭收押偵辦。

觸55罪 兩度聲請停押被駁回

案件移至台中地院審理後，陳男於今年二月聲請停止羈押遭駁回，今年四月主張已與三名被害人和解及全數賠償，再次聲請停押，但法官審酌陳男犯罪數甚多，且受害者多為未成年人，嚴重危害被害人身心健全發展，及危害社會治安情節重大，仍裁定自四月十三日起延押兩個月。

中院審理認為，陳男利用教職接近被害人，為滿足私慾竊錄多人性影像，被害人數多且犯罪橫跨數年，還將竊錄影像電腦合成後傳到通訊軟體群組供他人觀覽，不過陳男已認罪，和其中三人和解賠償，略彌補犯罪損害。

法官依「以違反本人意願之方法，使未滿十八歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」、「違反意願使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」、「違反意願使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」、「無故竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪」、「未經他人同意無故攝錄他人性影像罪」、「以他法供人觀覽竊錄之非公開活動及身體隱私部位罪」、「以他法供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪」、「以他法供人觀覽以電腦合成他人不實之性影像罪」等總共五十五罪，判陳男應執行十二年徒刑。

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