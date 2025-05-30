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    首頁　>　社會

    律師:刑事不起訴 民事仍有機會獲賠

    羅姓女子被陳女擊出去的球打中右眼眼窩骨折，刑責方面檢方將陳女不起訴，不過若透過民事途經求償，未必也會敗訴。（資料照）

    羅姓女子被陳女擊出去的球打中右眼眼窩骨折，刑責方面檢方將陳女不起訴，不過若透過民事途經求償，未必也會敗訴。（資料照）

    2025/05/30 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕與陳姓女子打高爾夫的羅姓女子，被陳女擊出去的球打中右眼眼窩骨折，刑責方面檢方將陳女不起訴，不過若透過民事途經求償，未必也會敗訴。律師房彥輝說，民事訴訟在證據認定上較寬鬆，若能證明被告有過失，且自身權利因而受損害，就有機會獲得賠償。

    房彥輝表示，關於此案例，若羅女認為檢察官的判斷不合理，可以提出再議尋求救濟，如果再議成功，發回地檢署續行偵查，並經檢察官重新起訴之後，仍得在法院審理程序提出附帶民事訴訟，請求損害賠償；或著，也可直接向法院提起民事訴訟，但應注意侵權行為損害賠償請求權的消滅時效，必須在兩年內提出。

    房彥輝進一步指出，民事庭法官獨立審判，可不受刑事偵查不起訴的拘束，只要是依法認定行為人是否違反注意義務、是否有過失及不法等，因民事案的證據標準通常較刑事案寬鬆，證明對方有過失致侵害自身權利和造成損害，對方就有義務賠償，法官會依過失程度判斷賠償金額；換句話說，如果本案被告最終在刑事上過關，但民事方面不排除須負賠償責任。

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