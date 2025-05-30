違反球場禮儀規範致傷 仍有刑責

桃園羅姓女子去年二月在高爾夫球場練習，球不慎擊中陳姓女友人。圖非案發現場。（讀者提供）

2025/05/30 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕高爾夫球擊出瞬間，球速可達每小時一五○至三百公里，若不慎被擊中很可能受傷，甚至造成重傷，球場秩序只能靠規範和球員自律，但時而會出現擊球者著急開球，擊中尚未離開果嶺的前組球員等情，衍生糾紛。

律師郭明翰提醒，若違反球場禮儀和規範，導致他人受傷，很可能觸犯過失傷害罪，最重可處三年徒刑。

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高爾夫職業選手兼教練林永龍指出，為維持秩序及安全，球場會以分組模式進行擊球，同組人員一同出發、按順序一起打完一洞，每組人數約一至四人，球場會視情況替單人或雙人併組，至於擊球時間每組間隔約八至十分鐘，但球場有基本規則及禮儀，必須在前組球員離開果嶺後，後組人員才能至開球區擊球，因此實際上場時間仍得視現場情況而定。

郭明翰表示，球場對擊球時的秩序及安全都有規範，桿弟也會提醒，但仍需要球員自律。

若不遵守球場規範，在未保持安全距離情況下擊球，因而導致他人受傷，受害者可以報警、驗傷、提告或求償，球場管理單位也可能將擊球者列為「不受歡迎球員」，甚至永久拒絕入場，在正式比賽中，該行為也會依比賽規則扣罰桿數或取消資格。

若致重傷 最重可判三年

郭明翰進一步指出，高爾夫球的質地堅硬，擊出瞬間的球速，可達每小時一五○至三百公里，如果不慎被球擊中，很可能造成骨折或腦震盪；球員違反球場規範擊球，導致他人受傷，恐觸犯過失傷害罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；若致重傷，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。被害人也可提起民事訴訟，要求賠償醫療費、精神損害等。

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