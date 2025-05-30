前長治鄉長許玉秀涉貪 更二審改判8年

2025/05/30 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕前長治鄉長許玉秀，假藉辦理廟會活動，被控詐領縣府補助款案，被高等法院高雄分院更審首次改判無罪，經最高法院撤銷發回，更二審大逆轉改判徒刑八年。

屏東地檢署指出，二○一六年二月間，長治鄉「三山國王宮」舉辦「王爺奶奶回娘家」遶境活動，副主委劉富榮為爭取高額補助，建議鄉公所舉辦「長治鄉陣頭遶境活動」及「民俗技藝熱鬧迎新年活動」，向縣府申請補助款，並委由三山國王宮辦理。

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縣府核撥經費五十五萬元後，劉男和時任鄉長的妻子許玉秀、兒子劉信宏等人，涉嫌以不實單據灌水請款，三山國王宮因而不法獲利廿五萬元，劉姓家人則詐得二萬四千元，被依違反貪污治罪條例起訴。

一、二審判處劉姓夫婦各徒刑八年，兒子三年半，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍判劉父八年，其子認罪改判二年、緩刑五年，需支付國庫廿萬元；許玉秀部分，因她未參與活動，也未介入請款手續和接觸廠商，首次改判無罪。

檢方和劉姓父子均不服上訴，最高法院認為許玉秀涉案部分，仍有疑點未釐清，撤銷發回重審，劉姓父子部分均駁回並定讞。

高雄高分院更二審審理後又逆轉，仍依貪瀆罪，判處許玉秀有期徒刑八年，尚未定讞。

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