博弈洗錢大亨郭哲敏 判11年8月 沒收35億、價值2億泰達幣

被稱為博弈洗錢大亨的「八八會館」負責人郭哲敏，新北地院昨判刑11年8月。（資料照）

2025/05/30 05:30

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕被稱為博弈洗錢大亨的「八八會館」負責人郭哲敏，檢方認定他經營線上賭博網站獲利卅五億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達二一八億元、獲利一．二億元，總計不法利益約卅七億元。新北地院合議庭審理一年半，昨依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑十一年八月，宣告沒收已扣案市值約二億元的八四一萬顆泰達幣，以及未扣案的犯 罪所得卅五億餘元。

全案17名被告 有15人獲罪

全案十七名被告有十五人獲罪、二人無罪，郭的親信張旭昇與帳房杜韋蓁，違反銀行法各判刑九年八月，洗錢部分犯廿罪、每罪判七月，其餘有罪被告各判一年二月至九年不等。在押的郭哲敏昨未出庭，委任律師張慶宗表示一定會上訴。

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檢方追查，郭哲敏為AE集團董事長，二○一八年起成立睿世科技等公司，主導營運「線上博弈遊戲網路平台」，與境外站長合作提供中國及東南亞玩家賭博服務。

幫詐團洗錢 地下匯兌218億

為因應龐大資金流動，郭指派手下透過多家公司與虛擬貨幣帳戶，進行台幣、人民幣、美元等地下匯兌，經手二一八億多元。張旭昇等人並利用黑道大哥林秉文（通緝中）經營的PGTalk平台點數，替詐團洗錢。

檢警於二○二二年展開偵辦，郭逃亡海外，隔年落網，期間一度交保，後違反規定再被羈押。合議庭認定他觸犯銀行法、組織犯罪、洗錢及賭博罪，以較重的銀行法論處，審酌其為首謀、所為妨害我國金融交易秩序、否認犯行等，依此判刑。

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