北投農會爆賄選 陳重文列被告約談

2025/05/29 05:30

檢調搜索9處、約談11名被告 晚間移送士檢複訊

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，去年底才因圖利台智光案被一審判刑八年半，昨又與父親、妻子一起捲入北投地區農會理事長選舉涉賄選案，士林地檢署昨天指揮台北市調查處搜索九處、約談十一名被告，陳重文與父親、妻子白惠萍、北投農會現任理事長陳思宗，都以被告身分被搜索約談，晚間移送士檢複訊，朝違反農會法「對於有選舉權之人，行求、期約或交付財物或其他不正利益」罪，以及「有選舉權之人收受不正利益」罪方向偵辦。

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農會9席理事全被列為被告

昨下午至晚間，台北處陸續移送吳姓、何姓、鄭姓、洪姓、詹姓等五名北投農會理事至士檢複訊，陳思宗、陳重文及白惠萍夫婦等一家三口，晚間九時許陸續送達士檢。另有游、林姓、黃姓等三名理事，於台北處訊問後請回。北投農會設有九席理事（含理事長），全都被檢調列為被告。

現任理事長陳思宗也移送複訊

農會選舉罷免法規定，農會理事長是由理事互選。據指出，陳思宗於去年三月就開始布局，涉以不正利益為對價，運作今年本屆北投農會理事人選，排除有意角逐理事長的會員選上理事，今年三月選出理事後，三月七日其他理事們皆未參選，由陳思宗同額當選理事長，其間如何涉嫌不法，正由檢方漏夜偵辦中。

台智光案 陳重文判刑8年6月

陳重文前年因涉圖利監視器及光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌提供的不正利益，向北市府施壓要求提高警用監視器的預算，圖利自己五三一萬餘元，台北地院去年十二月廿七日依圖利等罪將他判刑八年六月、褫奪公權六年，另有六月徒刑得易科罰金，其妻白惠萍也判刑一年得易科罰金、緩刑兩年，上訴高等法院審理中。

陳思宗也是長年活躍於北投區，是北投民眾服務社榮譽理事長、北投國小校友會創會理事長、北投警分局志工中隊長、北投黎明長青會會長。

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