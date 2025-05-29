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    首頁　>　社會

    警勸闖紅燈行人被罵 大外割壓制逆轉無罪

    高院認為，為使警察等執法人員使強制力是否合理，應訂定可資遵循的「強制力控制層級表」，而高姓男子闖紅燈卻執意離去，吳員使出柔道「大外割」壓制，屬於第五級，雖造成高男傷勢，但未逾越必要程度，因此判無罪確定。（記者楊國文攝）

    高院認為，為使警察等執法人員使強制力是否合理，應訂定可資遵循的「強制力控制層級表」，而高姓男子闖紅燈卻執意離去，吳員使出柔道「大外割」壓制，屬於第五級，雖造成高男傷勢，但未逾越必要程度，因此判無罪確定。（記者楊國文攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市警察局淡水分局吳姓警員前年執勤時，發現高姓男子闖紅燈，要求出示身分證，但高執意離去遭吳員阻擋，竟辱罵吳為「神經病」，吳以柔道「大外割」將高男壓制導致他受傷，一審依公務員假借職務機會犯傷害罪判吳員三月徒刑、緩刑兩年；上訴後，高等法院認為，吳員對拒不配合的高男採壓制做法，是以危害較小的警察逮捕術（如大外割）因應，不構成傷害罪，改判無罪確定。

    另外，一審認定高涉侮辱公務員罪，判拘役十天、可易科罰金、緩刑兩年，但高院認為，依憲法法庭最新釋憲判決意旨，侮辱公務員罪成立要件，應限於對公務員當場侮辱的主觀目的，高是因一時情緒反應而辱罵吳員，其行為不罰，也改判無罪確定。

    吳員前年四月十三日巡邏行經新北市淡水區一處路口，看見高男闖紅燈，告知他違規並要求出示身分證，高男執意離開遭吳員阻擋，竟以「不要玩這個啦、你神經病喔」等話侮辱吳員，遭吳員以柔道「大外割」壓制，導致高跌倒受傷，士林地院依公務員假借職務機會犯傷害罪判吳員三月徒刑，緩刑兩年。

    高等法院則認為，判斷警察等執法人員使用強制力是否合理時，應訂定判斷標準相對明確、可資遵循的「強制力控制層級表」，當時高的犯行，符合「現行犯」的要件，吳員當時捨棄使用警棍、辣椒水等對人體危害性較大的器具，採取危害較小的警察逮捕術（即大外割）制伏高，依照「強制力控制層級表」第五級的判斷準據，未逾越必要的程度，屬依法執行而得以阻卻違法，改判無罪確定。

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