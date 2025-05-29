外籍補教師 組大麻製販集團╱警2波攻堅查獲292株 黑市價兩千萬

警方執行2波攻堅搜索3處製毒工廠，共查獲大麻292 株等毒品，黑市價逾2千萬。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/05/29 05:30

〔記者陸運鋒、林嘉東／新北報導〕外籍金姓、聖姓補教師及台籍馬姓男子共組大麻製毒集團，並且在網路販售，保安警察第三總隊第一大隊執行二波攻堅行動，搜索三處製毒工廠，共查獲大麻二九二株，成品、半成品及大麻種子近十九公斤，黑市價格逾二千萬元。其中，金嫌早在八年前就因種植大麻被判處有期徒刑七年，但逃亡期間仍在販售大麻。

據了解，尼泊爾籍金嫌尚未來台前，曾在家鄉學得種植大麻技術，來台從事英文補教師工作後，某次開毒品派對時，結識墨西哥籍聖姓男子及台籍馬姓男子，因三人都是教英文的補教老師，因此一見如故，而金嫌還將種植大麻技術傳授給聖嫌。

請繼續往下閱讀...

專案小組發現，此製毒集團是由金嫌、聖嫌負責栽種製造大麻後，再由馬嫌於通訊軟體以「派對」或「團購」等暗號，向朋友圈以一克一千二百元至一千五百元兜售大麻，時間長達近四年。

警方表示，一開始掌握聖嫌在新北市淡水區從事栽種、製造大麻等行為，立即與雙北、桃園警方共組專案小組，先於去年十一月展開第一波搜索行動，查獲大麻植株一○三株、乾燥大麻成品、半成品二三六二公克、栽種器具等證物，馬嫌被法院裁定收押禁見。

經擴大追查後，發現該大麻植株及毒品製造器具，皆由聖嫌的師父金嫌所提供，而金嫌曾在二○一七年因栽種製造大麻遭逮，被判處有期徒刑七年定讞，但因未到案執行遭桃園地檢署發佈通緝，但金嫌不知悔改，仍透過馬嫌接濟並租下高級社區大樓及透天民宅栽種大麻。

檢警掌握此訊息，展開第二波行動，至新北市林口區及桃園市龜山區攻堅，再度查獲大麻植株一八九株、大麻成品、半成品十六公斤五百五十二公克、大麻種子及栽種設備，逮捕金、馬嫌二人。警詢後依毒品危害防制條例製造、販賣罪嫌移送士林地檢署偵辦，金嫌因前案未到案直接發監執行，馬嫌則被收押禁見。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法