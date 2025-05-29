開瑪莎拉蒂騙19婆媽賣生基位╱「小羅志祥」淪詐團首腦 削5469萬

林宥穎（左）逛街巧遇羅志祥 ，留下合影。 （圖翻攝臉書）

2025/05/29 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕曾因外型神似藝人「小豬」羅志祥、一度成為話題的昔日新生代歌手「迷你豬CY」林宥穎，去年涉嫌糾集友人組生基位假投資詐欺集團，鎖定曾遭靈骨塔詐騙的被害人，以有買家欲高價收購「生基位」為誘餌搭訕，再編造「製作金流」可節稅等由詐財；刑事警察局電信偵查大隊第一隊去年底陸續逮捕十五人到案，其中林男等五人遭檢方聲押獲准，近日將全案起訴。

警逮15人 林宥穎等5人收押

檢警清查，去年中旬至十月間，至少有十九人受騙、財損五四六九萬元，被害人大都是家庭主婦。

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警方調查，林男去年涉糾合朋友組成詐團，打電話給曾遭靈骨塔詐騙的被害人，表達有買家欲高價收購「生基位」等殯葬商品，隨後透過假扮的業務人員，以租賃高級進口車接送被害人到台北市日租高級商辦簽約等方式，製造假象，之後以買家突然不願購買等理由，持續跟被害人培養感情、博取信任。

接下來，又編造認識金管會、金融機構高層人士，可幫忙製作金流進行節稅等話術，向被害人詐取金錢。警方去年底獲報，陸續逮捕林男等十五人到案，查扣現金一七二萬元、瑪莎拉蒂、奧迪進口跑車各一輛，以及手機等大批贓證物。林男到案時還非常自豪地稱，有些手法是他自創的，檢方依涉犯加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌起訴。

曾巧遇羅志祥留下合照

廿九歲林男二○二○年間是新生代歌手，還在偶像潮牌店巧遇野生「小豬」羅志祥留下合照，登上媒體版面，一度也是直播平台人氣主播，但可能因星路未有進一步發展，這幾年沉溺於飲酒，進而犯下組織性的詐騙犯罪。

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警方逮捕15人，查扣瑪莎拉蒂 跑車。 （記者邱俊福翻攝）

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