擦撞孕婦車輛╱遭控造成先兆性流產 肇逃男無罪

（記者蔡彰盛攝）

2025/05/28 05:30

法官︰醫學上未表明「先兆性流產」為「身體受傷」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓男子男在竹科開車時，後照鏡擦撞張女的車，張女聲稱受有懷孕十八週腹痛及先兆性流產，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴吳男，然而新竹地院根據醫師專業意見，得知母體無外傷且胎兒心跳正常，且醫學上並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」現象，諭知吳男無罪。

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母體無外傷 胎兒心跳正常

檢方起訴指控，二○二二年十一月，吳男開車行經力行三路台積電前，未注意左側行駛車輛，隨即往左變換至內側車道。當時同向後方內側車道張女的車閃避不及，吳男左方照後鏡擦撞張女的車而肇事，張女因此受有懷孕十八週合併腹痛及先兆性流產現象之傷害。吳男肇事致人受傷後，經張女數次大聲按鳴車輛喇叭要求他停車處理，竟置若罔聞，未停留現場反而駕車離去，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴。

張男的辯護人表示先兆性流產現象並非身體受傷，認為應不構成本案犯行。

法官︰本罪要件須被害人受傷

法官指出，刑法駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑，本罪客觀要件須被害人受傷，才能構成。

檢方起訴認定被害人受有「懷孕十八週合併腹痛及先兆性流產現象」傷勢，法官請該婦產科診所進一步說明被害人身體發生何種現象？此現象在醫學上是否屬於一種「身體受傷」現象？

經該診所實際為張女看診並開診斷證明書的醫師回函稱，當天張女子宮部位雖未直接被撞擊，但是有出現下腹部疼痛症狀，身體無明顯外傷，依據身體檢查與超音波檢查，診斷為先兆性流產。

法官認為，診斷證明書所載「腹痛」是醫師依據張女陳述的記載，在無其他診斷情形下，無從據以認定張女受有傷害，而「先兆性流產」在醫學上的定義為懷孕前廿週出現下腹疼痛，甚至陰道出血症狀，但是子宮頸無擴張，胎兒心跳正常，醫學上並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」。最後法官諭知全案無罪。

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