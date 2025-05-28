高雄少女玩男模館 欠債簽50萬本票

17歲少女愛上高雄某男模館，多次消費欠債簽50萬本票，父控店家違法。（警方提供）

2025/05/28 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一家男模會館被十七歲少女小玉（化名）的父親指控，容留他未成年女兒入內消費，甚至積欠五十萬元鉅債，還讓女兒簽下本票，懷疑該會館僱用未成年人於妨害身心健康場所工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票；警方聯絡上少女，小玉說自己只是消費並未工作，警方依違反社維法先裁罰業者一萬五千元，另依違反兒少法函請社會局裁罰。

父親指控會館僱用少女 業者挨罰

小玉父親求助媒體，控訴高雄某男模會館涉嫌僱用未成年少女，疑將熟客欠款算在女兒頭上，還簽下本票還債，遭人催討才知道女兒的狀況，憤而控訴店家行徑，質疑女兒可能是會館幹部助理，質疑店家僱用時未盡查證義務。

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父親批評男模會館為何讓未成年的女兒入內消費，還賦予女兒替客人簽帳權利，造成女兒欠債，被迫簽下本票，疾呼政府能正視相關問題。

對此，店家強調未僱用少女工作，也未涉及不法，指小玉來店消費都有成年朋友陪同，自己也宣稱已成年，因消費紀錄正常付款，信用良好，直到上月有消費未當場付清，由於她與會館內部幹部熟識，同意月底再結清，同行友人也稱把消費金額交給小玉，才會找她付款。

警方通知少女小玉說明，釐清事件經過，小玉坦承謊稱廿一歲入館消費，並未在會館工作，自今年四月起與友人多次入會館內消費，每次約十多萬元，一開始有付費，後來三、四次消費都欠款，她向店家允諾會償還，並簽立五十萬元本票，簽本票時才發現她十七歲。

警方認定該男模店違反「社會秩序維護法」，公共遊樂場所負責人或管理人，不得縱容兒童、少年於深夜聚集其內，違者處一萬五千元以下罰鍰，若情節重大或再次違反者，可處或併處停止營業或勒令歇業。

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