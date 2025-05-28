為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄少女玩男模館 欠債簽50萬本票

    17歲少女愛上高雄某男模館，多次消費欠債簽50萬本票，父控店家違法。（警方提供）

    17歲少女愛上高雄某男模館，多次消費欠債簽50萬本票，父控店家違法。（警方提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一家男模會館被十七歲少女小玉（化名）的父親指控，容留他未成年女兒入內消費，甚至積欠五十萬元鉅債，還讓女兒簽下本票，懷疑該會館僱用未成年人於妨害身心健康場所工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票；警方聯絡上少女，小玉說自己只是消費並未工作，警方依違反社維法先裁罰業者一萬五千元，另依違反兒少法函請社會局裁罰。

    父親指控會館僱用少女 業者挨罰

    小玉父親求助媒體，控訴高雄某男模會館涉嫌僱用未成年少女，疑將熟客欠款算在女兒頭上，還簽下本票還債，遭人催討才知道女兒的狀況，憤而控訴店家行徑，質疑女兒可能是會館幹部助理，質疑店家僱用時未盡查證義務。

    父親批評男模會館為何讓未成年的女兒入內消費，還賦予女兒替客人簽帳權利，造成女兒欠債，被迫簽下本票，疾呼政府能正視相關問題。

    對此，店家強調未僱用少女工作，也未涉及不法，指小玉來店消費都有成年朋友陪同，自己也宣稱已成年，因消費紀錄正常付款，信用良好，直到上月有消費未當場付清，由於她與會館內部幹部熟識，同意月底再結清，同行友人也稱把消費金額交給小玉，才會找她付款。

    警方通知少女小玉說明，釐清事件經過，小玉坦承謊稱廿一歲入館消費，並未在會館工作，自今年四月起與友人多次入會館內消費，每次約十多萬元，一開始有付費，後來三、四次消費都欠款，她向店家允諾會償還，並簽立五十萬元本票，簽本票時才發現她十七歲。

    警方認定該男模店違反「社會秩序維護法」，公共遊樂場所負責人或管理人，不得縱容兒童、少年於深夜聚集其內，違者處一萬五千元以下罰鍰，若情節重大或再次違反者，可處或併處停止營業或勒令歇業。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播