台大學霸是數位大毒梟 母列洗錢被告

Incognito Market選擇毒品下單的介面。（圖擷自美國司法部官網）

2025/05/28 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕出身單親家庭的台大學霸林睿庠涉經營交易平台「Incognito Market」，媒介毒品買賣的不法進帳高達數百萬美元，他去年在美國被捕後，不僅面臨終身監禁重刑，甚至連累他在台的施姓母親，也成為洗錢罪被告。

據美方調查，林男使用化名「法老」（Pharoah）在暗網經營的毒品交易平台「Incognito Market」，是由他一手打造起來，也由其控制所有的運營作業，而透過平台交易的販毒及購毒者來自全球，交易金額高達卅二億元，林男已成為罕見的「數位大毒梟」。

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曾教友邦警打擊網路犯罪

林男是在二○二三年以資訊專長申請外交替代役，審查合格後，派至駐邦交國聖露西亞的技術團服勤，預計去年七月退役，期間他還曾教當地警察如何應對新型態網路犯罪；未料，去年五月，林請假準備前往新加坡，途經紐約甘迺迪機場時被逮。

美國司法單位調查，林男是Incognito Market主導者，利用加密貨幣打造出一套交易系統，買家將虛擬貨幣存入帳戶後購毒，貨幣便會轉移到賣方帳戶，平台也會主動扣下五％手續費，過程中買賣雙方皆匿名。

據了解，林男落網後，美國聯邦調查局（FBI）即與台北地檢署依台美司法互助展開合作，追查林男洗錢管道；檢調於去年六月搜索林男位於台北市大安區住處，帶回其母訊問，查出其母涉嫌在林落網後，從林的帳戶中領走款項，因此被列為洗錢被告偵辦，已被限制出境出海。

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