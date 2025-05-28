掰與國內外政商名流關係好╱蔡國安吸金37億 判賠4.35億

無牌會計師蔡國安吸金吸金卅七億，蔡應賠償五人共四點三五億多元。（記者楊國文攝）

2025/05/28 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕會計師事務所負責人蔡國安冒稱與前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等政商名流關係良好，編造不實投資案，吸金卅七億多元，去年被判刑十四年二月定讞，已入獄；李姓富商、四名貴婦等五人不滿被騙，提起「刑事附帶民事」求償訴訟，蔡坦承犯行，高等法院昨判決蔡應賠償五人共四點三五億多元，其中李男獲賠三點五六億多元最多。可上訴。

判決指出，無會計師資格的蔡國安（七十六歲），經營會計師事務所、投顧公司，及擔任亞太聯合總商會台灣分會理事長。

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二○一四年起，蔡誆稱和前副總統蕭萬長、朱俶賢夫婦、前菲律賓總統杜特蒂、中鋼等公司有良好關係，並出示與蕭夫婦、杜特蒂等人合照，訛稱台塑、中鋼子公司中聯、燁聯鋼鐵、國光生技委託其籌資投資海外事業或募資，共吸金卅七億多元。

據了解，被害人中不乏醫師、企業人士，其中經營工程公司的徐姓一家人被騙九億最多，多人被騙上億元。

審理時，蔡坦承大部份犯行，最高法院去年十月依違反銀行法等罪判蔡十四年二月徒刑定讞，未扣案犯罪所得廿五億一千多萬元應返還被害人或沒收。

徐姓一家人被騙9億最多

李姓富商、四名貴婦不滿被騙，提起「刑事附帶民事」求償訴訟，其中，李男求償三億五六一六萬多元、另一名賴婦求償九千七百萬元，另三名婦人求償四百萬元至一千七百五十萬元不等金額；對此，蔡國安坦承吸金犯行。

高院依據刑事確定判決等事證，昨判決蔡應如數賠償李男求償的三億五六一六萬多元、另三名婦人分別求償的一千七百五十萬元、一千五百五十萬元和四百萬元；至於賴婦求償九千七百萬元部份，高院認定其投資金額應為五千七百萬元，扣除她已領取報酬一千五百零九萬元，判決蔡應再賠償四千一百九十一萬元，蔡需賠償五人共四點三五億多元。

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