屏縣議員郭再添潛逃 境管中國妻也疑落跑

屏東縣議員郭再添十九日還到屏東縣議會簽到，入監前潛逃被通緝。（資料照）

2025/05/28 05:30

屏檢︰ 王曉燕案件尚在審理未進行控管

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員郭再添入監前落跑被通緝，屏東檢調二十六日調閱屏東縣議會監視器發現十九日縣議會開議時他還簽名報到，而其涉及藥事法、反滲透法被境管的中國籍妻子王曉燕也傳出行蹤不明，屏東地檢署表示，王曉燕並沒進行控管。

王曉燕涉及藥事法、反滲透法

無黨籍屏東縣議員郭再添違法從事地下匯兌，十九日判刑四年確定，當天上午郭再添還前往屏東縣議會報到親自簽名，沒想到判決出爐後，郭再添就落跑，二十日檢警送交傳票到郭再添的住處及服務處都已人去樓空，家人都不在，在確認落跑後屏檢發布通緝，二十六日屏東檢調人員到縣議會調閱監視器，釐清郭再添落跑的確定時間點，以研判郭再添可能的藏匿地點，是否偷渡出國。

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另外，郭再添中國籍妻子王曉燕在二○二二年選舉期間，涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，被依違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，屏東地方法院四月十日第二次裁定限制出境、出海八個月。

地方傳出，郭再添落跑後，妻子王曉燕也行蹤不明，警調人員送傳單時也未見王曉燕，而郭再添的子女也傳出早已在中國求學，引發地方議論紛紛。

屏東地檢署指出，目前因為僅有郭再添案件判決確定，地檢署可以對郭再添啟動防逃，王曉燕部分，案件尚在審理中尚未確定，尊重法院的強制處分判斷，尚未對王曉燕部分進行控管。

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