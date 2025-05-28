自由日日Shoot》花縣文化局長吳勁毅 被視為徐榛蔚心腹

花蓮縣文化局長吳勁毅，非花蓮子弟卻受到縣長徐榛蔚重用，被視為縣長的心腹。 （資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣文化局長吳勁毅遭檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，被檢調單位搜索查辦，非花蓮子弟卻受到縣長徐榛蔚重用，被視為縣長的心腹，出事引起地方各界議論紛紛。

非花蓮子弟卻受重用

吳勁毅為台灣大學園藝系畢業，並到東華大學攻讀自然資源管理研究所，因修習族群關係課程，至光復鄉太巴塱部落進行田野調查時，與花蓮結緣，後來到德國慕尼黑工業大學攻讀博士；曾任台灣城鄉發展學會秘書長、農委會國土計畫研究學者、花蓮縣政府環境景觀總顧問等，並在太巴塱部落經營法式餐廳，豐富的學經歷還被稱為「斜槓」博士。

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二○二○年九月十五日上任文化局長，縣府公布吳勁毅專長是地方創生、城鄉風貌、社區總體營造、國土規畫等領域，但熟悉縣務的官員透露，能被縣長徐榛蔚重用，主要是先後擔任花蓮縣政府環境景觀總顧問、花蓮縣政府國土審議會委員、花蓮縣政府地方創生委員、文化部「花蓮文創產業園區轉型規劃推動協力計畫」協同計畫主持人等，多與花蓮有關，因此與縣府的淵源頗深。

吳勁毅受到徐榛蔚重用，另有一說為文化局圖書館重建工程，縣府爭取多年後，獲教育部、花東基金共六點九億元補助，原有意在石雕博物館前的大草坪建新館，引起民眾反彈，前文化局長江躍辰因而請辭，為保住預算他臨危受命，被視為縣長的心腹。

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