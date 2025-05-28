自由日日Shoot》議員爆料╱為涉弊官員設保護傘？ 司法調卷 花縣須縣長同意

花蓮縣政府昨又有官員遭到司法調查，花蓮縣議員胡仁順爆料說，各機關都有編撰「廉政溫馨叮嚀」手冊，但他發現花蓮有獨步各縣市規定。（胡仁順提供）

2025/05/28 05:30

花蓮廉政溫馨叮嚀 獨步各縣市規定

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府昨又有官員遭到司法調查，縣政府文化局長吳勁毅遭檢、廉、調搜索，並帶回訊問。花蓮縣府官員如果面臨司法調查，花蓮縣議員胡仁順爆料說，各機關都有編撰「廉政溫馨叮嚀」手冊，但花蓮還有獨步各縣市規定，就是面對司法偵查機關對縣府調卷時，縣府規定要獲縣長同意，質疑政風是否為縣府撐起保護傘？花蓮縣政府政風代理處長回應說，規定已過時，將進行修正檢討。

政風代理處長︰規定過時將修正檢討

胡仁順說，花蓮政風處二○二○年編撰的「廉政溫馨叮嚀」手冊，用意是讓公務員在因公面對司法調查時，明瞭行政程序及權益。比較其他縣市、中央機關類似的手冊規定，其他縣市對於司法機關「調卷」程序，若司法偵查機關是直接向業務承辦單位調卷，都是規定要簽報機關首長並知會政風單位。

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胡仁順說，花蓮縣有獨家規定，「承辦單位受理後，應簽會政風處及行政暨研考處文書檔案科，並經縣長獲授權人員核定後，始可提供案卷資料」，如果司法檢調單位要調查縣長或縣府，遇到需要調卷的時候，還要報告行研處、經過縣長核可？要是對縣長或其黨羽不利的，難道就永遠調不到資料？

胡仁順質疑這項花蓮獨有的規定，政風是否為縣府撐起保護傘？議員對縣府的索資都相當困難，之前議員索取花蓮購買高級公關酒的明細，原本堅持不提供縣府酒類進出紀錄，拖二個月才終於交出近兩年來，每年都花費二百卅八萬元，購買八百五十瓶高級威士忌洋酒，現在連司法單位對花蓮縣府調卷都還要獲縣長授權？昨天文化局被搜索應該不用縣長核定吧！

花蓮縣政府政風處在二○二○年六月廿九日編撰「廉政溫馨叮嚀」，提醒縣府同仁如涉及司法程序時，可能因不諳流程及相關法令而陷入恐慌，進而使自身權益及機關聲譽遭受不利影響，其中並規定：「經縣長或授權人員核定後，始可提供案卷資料，擅將文件檔案資料影印自行提供，將違反檔案法及公務機密維護等相關規定。」

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花蓮縣政府文化局長吳勁毅（左一）昨涉嫌弊案 遭花蓮檢調搜索與約談。 （資料照）

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