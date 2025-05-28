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    自由日日Shoot》疑採購圖利及公務車私用 花縣文化局長吳勁毅 涉貪遭約談

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（左）涉嫌弊案，昨遭花蓮檢調搜索與約談。（資料照）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（左）涉嫌弊案，昨遭花蓮檢調搜索與約談。（資料照）

    2025/05/28 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府文化局長吳勁毅遭檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署昨指揮廉政署、調查局東部機動工作站、花蓮調查站等單位，針對吳的住處、辦公室等處所搜索，並將他帶回調查站訊問，花蓮地檢署表示仍在訊問中，無法對外說明。

    花蓮縣議會昨舉行縣政總質詢，文化局長吳勁毅缺席引發議論，請假理由原來是遭檢廉單位約談。縣長徐榛蔚則表示，早上才知道此事，現正釐清中。

    遭檢舉小額採購申報不實、將軍府委外案圖利特定廠商

    昨天清晨，廉政署、調查局東部機動工作站、花蓮調查站等單位，兵分十路持法院搜索票，分別前往吳勁毅及文化局公務員、廠商等住處、辦公室搜索，分別帶回十餘人到調查站內訊問，直到深夜截稿為止，仍在訊問中，今天凌晨移送地檢署複訊。

    檢調接獲檢舉，吳勁毅放著自己的高級轎車不開，硬要開公務車回家、私人使用，還有在小額採購上用不實的單據虛報，每次都獨厚自己的好朋友；另外將軍府委外案，還未驗收就疑似已經內定委外給特定廠商承接，還不斷的編列活動經費去幫委外廠商辦活動，還疑以試營運藉口沒有收租金。檢調人員針對檢舉內容釐清中。

    俗稱「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」位於近花蓮市區、美崙溪下游左岸，建於一九三○年代的八幢日式木造宿舍，擁有獨特的建築風貌，花蓮縣政府二○二○年在中央補助下，斥資二．六億元修復，二○二三年八月完工。文化局以公開徵選民間團隊提案最有利標方式，以全區租金三百萬元委外經營，去年四月開幕。

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