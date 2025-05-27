嘉義女童摔下床不治 有新舊傷疑兒虐
縣府社會局表示，女童還有約一歲的妹妹，已緊急安置照顧，後續追蹤適應狀況。（資料照）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣疑似發生虐童案件，一名三歲八個月的賴姓女童，前天凌晨疑在自家床上玩耍，不慎摔到床下致後腦著地，送醫不治，醫院發現女童身上有其他舊傷，通報警方，檢方傳喚女童母親及其蔡姓男友說明後，先將兩人請回，明天將進行解剖，以釐清女童死因。
檢警調查，女童母親賴姓女子（廿六歲）離婚後，認識從事鷹架工作的蔡男（廿四歲），去年十月兩人在嘉義同居，女童隨母親到嘉義居住。
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擬了解，前天凌晨女童準備睡覺時，在床上蹦跳玩耍，重心不穩不慎摔落床下，後腦著地，當時女童母親與蔡男發現後，騎機車載女童到嘉基醫院急救，女童到院前無呼吸心跳，臉色發紺，醫院急救後，於凌晨三點廿九分宣告不治。
檢警前天相驗發現女童身上有不同時期的新舊傷痕，應非自為，當天也傳喚女童母親及其蔡姓男友說明，待明天解剖釐清死因。
女童還有一歲妹妹 緊急安置
縣府社會局表示，此案於今年初由他轄轉介，列為脆弱家庭處遇關懷，接獲通報後，除聯繫警政單位，同時派社工關懷女童家屬，女童還有約一歲的妹妹，已緊急安置照顧，後續追蹤適應狀況，並評估協助喪葬補助等事宜。