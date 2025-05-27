為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉義女童摔下床不治 有新舊傷疑兒虐

    縣府社會局表示，女童還有約一歲的妹妹，已緊急安置照顧，後續追蹤適應狀況。（資料照）

    縣府社會局表示，女童還有約一歲的妹妹，已緊急安置照顧，後續追蹤適應狀況。（資料照）

    2025/05/27 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣疑似發生虐童案件，一名三歲八個月的賴姓女童，前天凌晨疑在自家床上玩耍，不慎摔到床下致後腦著地，送醫不治，醫院發現女童身上有其他舊傷，通報警方，檢方傳喚女童母親及其蔡姓男友說明後，先將兩人請回，明天將進行解剖，以釐清女童死因。

    檢警調查，女童母親賴姓女子（廿六歲）離婚後，認識從事鷹架工作的蔡男（廿四歲），去年十月兩人在嘉義同居，女童隨母親到嘉義居住。

    擬了解，前天凌晨女童準備睡覺時，在床上蹦跳玩耍，重心不穩不慎摔落床下，後腦著地，當時女童母親與蔡男發現後，騎機車載女童到嘉基醫院急救，女童到院前無呼吸心跳，臉色發紺，醫院急救後，於凌晨三點廿九分宣告不治。

    檢警前天相驗發現女童身上有不同時期的新舊傷痕，應非自為，當天也傳喚女童母親及其蔡姓男友說明，待明天解剖釐清死因。

    女童還有一歲妹妹 緊急安置

    縣府社會局表示，此案於今年初由他轄轉介，列為脆弱家庭處遇關懷，接獲通報後，除聯繫警政單位，同時派社工關懷女童家屬，女童還有約一歲的妹妹，已緊急安置照顧，後續追蹤適應狀況，並評估協助喪葬補助等事宜。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播