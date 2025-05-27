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    首頁　>　社會

    工人醉撞行人 拖行見骨 騎士拍窗攔車跪求救人

    桃園市觀音區發生路人被酒駕駕駛衝撞拖行事故，警方現場逮捕肇事楊姓男子。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區發生路人被酒駕駕駛衝撞拖行事故，警方現場逮捕肇事楊姓男子。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/05/27 05:30

    楊男酒測值0.99 公共危險送辦

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市觀音區四十八歲楊姓男子廿四日晚間酒後駕駛轎車上路，行經觀音區建國路時撞上路邊行人廿三歲劉姓男子，楊男肇事後車輛未煞停、沿路拖行劉男一．五公里，幸經後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔停報警，警方獲報到場，通報救護車將傷者送醫；楊男酒測值高達○．九九，警方訊後依公共危險等罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

    劉男傷勢嚴重加護病房救治

    傷者劉男的女友事發後在社群網站貼文徵求民眾提供事故過程影像，她指其男友飯局後在餐廳路邊白線內與友人聊天，卻橫遭酒醉駕駛衝撞，肇事車輛撞人後一路拖行男友，幸有熱心騎士攔下車輛，更一度跪求肇事者別再移動車輛，男友才保住一命，目前仍因傷勢嚴重在加護病房救治。

    警方調查，受害的劉姓男子於廿四日晚間與友人在建國路上的餐廳吃飯，飯局結束後一行人在店門口聊天準備離去時，突遭後方行駛而來的轎車撞上並拖行，友人在後方高喊，肇事駕駛卻未停車，劉男慘遭拖行約一．五公里，所幸有熱心騎士見狀沿路按鳴喇叭、狂拍肇事車輛的車窗示意，最後在成功路一段上的超商前將肇事車輛攔停，並報警處理。

    大園分局草漯派出所員警獲報到場，派救護車將劉男送醫，劉男臉部傷口深可見骨，右肩表皮磨破骨頭外露，雙手大片皮膚破損合併韌帶斷裂，送醫急救，仍在加護病房觀察。

    警方說，肇事的楊男渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，經實施酒測呼氣酒精濃度達每公升○．九九毫克，訊後後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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