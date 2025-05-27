最高院要求精緻量刑與教化鑑定／康建生技4死案 凶手3死刑撤銷更審

男子李鴻淵在康建生技連續行刑式開槍，殺害4人，最高 院昨撤銷3個死刑發回更審。 （資料照）

2025/05/27 05:30

〔記者張文川／台北報導〕男子李鴻淵三年前至南投縣「康建生技」公司連續行刑式開槍，殺害四人、「牛樟芝教父」賴敏男倖免於死但仍重傷， 一、二審都將李判死刑，最高法院去年三月先將其中一件無期徒刑、槍砲等有期徒刑之罪予判決定讞，昨將二審判處的三件死刑，撤銷發回台中高分院更審。

牛樟芝教父賴敏男中兩槍 逃死重傷

最高法院認為，依憲法法庭去年九月做成的憲判字第八號「死刑合憲」判決，須對死刑被告的「更生教化」進行鑑定，但本案二審並未做此鑑定；且連犯數件殺人罪，各次殺人犯行應逐一各別量刑，本案二審未採精緻量刑、各罪個別逐一量刑，因此撤銷發回。

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最高法院承審庭並提出新的量刑見解，認為接連殺害數人的殺人罪，應依各次犯行的惡性，「逐次增高、漸層化」精緻量刑，也就是越後殺的刑度，應比前面殺的刑度更重，以懲治連續故意殺人，供未來各級事實審法院於量刑時遵循。

懲治連續殺人 越後殺的刑度越重

李鴻淵曾在康建生技工作，多年前同公司洪姓女課長被暴徒攻擊毆打，劉姓男課長、張姓女會計曾作證指控是李所為，後來李男獲判無罪，但夫妻都為此丟了工作，他懷恨在心，起意報復。

二○二二年七月十四日，李男持槍闖入康建生技，先在倉庫行刑式槍殺劉姓男課長、賴敏男的胞弟賴鋕卿，再到辦公室射殺張姓女會計、賴敏男的女兒，四人皆當場斃命，賴敏男則被李開了兩槍，身受重傷，經急救後撿回一命。

李男去年三月已確定之罪，包括殺害賴鋕卿的無期徒刑，殺賴敏男未遂罪判十三年，兩件非法持有非制式手槍罪各處六年、八年，妨害自由二罪各處一年、七月，已發監，未定執行刑；殺害劉姓課長、張姓會計、賴敏男的女兒，二審判三個死刑，昨最高院發回更審，要求精緻化量刑。賴敏男另提民事求償四六七○萬餘元，南投地院去年八月判李應如數賠償。

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