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    嫁受刑人反悔「無法保持婚姻圓滿」多判離

    嫁受刑人反悔「無法保持婚姻圓滿」，大多判准離婚。圖為示意圖。（資料照）

    嫁受刑人反悔「無法保持婚姻圓滿」，大多判准離婚。圖為示意圖。（資料照）

    2025/05/27 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣不乏男女一方在監獄服刑，另一方願意到監獄內結婚的案例，社會有「為愛義無反顧」或「宛如飛蛾撲火」的不同評價，也有不少婚後不久提出離婚之訴的案例，法院多數會以「無法共同保持婚姻生活的圓滿與幸福」等理由判決離婚，最具體案例是廿歲薛姓女子，她瞞著父母親到監獄內下嫁認識才三個月的陳男，得知陳男刑期長達八年，她自怨「好傻好天真」訴離，一審駁回，二審讓她如願准離。

    另一起黃姓女子案例，她六年前不顧家人反對，執意嫁給服刑的情郎，她堅信情郎會洗心革面，但情郎出獄後卻四處遊蕩，又因詐欺等罪判刑九年多，三年前再度入獄，黃女婚後三年提離婚之訴，法官以男方再度入獄，無法與黃女共同保持婚姻生活的圓滿與幸福，判決離婚。

    薛女則是與被通緝的陳男交往時，陳男宣稱是「受朋友牽累」，刑期不到四年，兩人交往三個月，陳男即因槍砲等罪入獄，對愛情滿懷憧憬的薛女，到監獄下嫁陳男，以為只要等三年多陳男假釋，就能共譜美好人生，婚後卻發現陳男又另犯三案，刑期共八年，她告訴法官「我好傻好天真」，希望判決離婚。

    彰化地院一審時卻以薛女早知陳男有案在身，判決駁回，但高等法院台中分院認為，符合民法「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月」的離婚條件，改判雙方離婚。

    另外，新修正的假釋制度實施後，「家庭支持度」列為重點，「家人」探監會有分數，可提早假釋出獄，一名女子到監獄嫁給刑期長達十七年的丈夫，男方為求達成假釋標準，不斷催促妻子面會，或要求她寄錢、寄物品，妻子認為自己淪為「假釋工具人」而訴請離婚，法官判決准予離婚。

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