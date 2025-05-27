到監獄嫁34年重刑犯 劈腿訴離遭駁回

到監獄嫁34年重刑犯，妻子9個月就劈腿訴離，法官不准。圖為示意圖。（資料照）

2025/05/27 05:30

法官︰廖女結婚時就知道邱男要服刑

〔記者張瑞楨／台中報導〕廖姓女子與邱姓男子因吸毒相識，廖女入獄時，邱男聯繫關懷她，廖女出獄後，邱男卻因強盜等罪判刑卅四年入獄，廖女宛如飛蛾撲火到監獄內與邱男結婚，不料，婚後僅九個月就另結男友同居，還以「這婚姻對我沒有意義」提出離婚之訴，邱男答辯強調，廖女外遇逼他離婚，「我爭的是一口氣」，婚姻對他是一種自己存在的「價值感」，台中地院法院罕見的駁回廖女離婚之訴。

廖女會客時坦承外遇 要求成全被拒

判決書指出，邱男陸續犯下販毒、槍砲、攜帶凶器強盜等罪，應執行卅四年徒刑（前案已執行約十四年），邱男於二○二○年一月入獄，服刑三年多，尚有一半約十七年刑期，廖女於二○二三年四月到監獄與邱男結婚，不料，僅約九個月，廖女去年一月會客時坦承外遇，已與新男友同居，希望邱男成全，邱男拒絕離婚後，廖女向台中地方法院提起離婚之訴。

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邱男在監獄 要求每天寫信報告生活

廖女主張，她與邱男是二○一八年因吸毒認識，她吸毒入監服刑，邱男關懷她，之後邱男入獄，她雖與邱男在監獄由戶政人員見證結婚，但邱男婚後始終在監，她對邱男感情轉淡，邱男又要求她每天寫信報告生活，給她很大精神壓力，「這婚姻對我沒有意義」。

邱男︰侵害配偶權還逼離婚情何以堪？

邱男答辯說，廖女明知他判刑卅四年，已執行十七年，仍自願與他在獄中結婚，婚姻不是玩笑兒戲，他不反對離婚，但他不同意廖女用訴訟逼他離婚，「傷害我自尊心，我在監執行已經充滿無奈跟辛酸」，廖女與新男友侵害他的配偶權，「還要逼我離婚，讓我情何以堪？」，他的自尊受傷害，他能體諒廖女寂寞而另結新歡，但訴請離婚對他不公平，「我爭的是一口氣，婚姻本身就是一種存在的價值感」。

法官認為，邱男期待廖女寫信分享生活，這是人情之常，廖女承認去年三月訴請離婚以來，就沒再寫信給邱男，足以認定廖女對於是否寫信具有自主權，她宣稱寫信壓力大，此說難以採信。

法官強調，廖女結婚時就知道邱男要服刑，邱男有正當理由而無法履行同居義務，縱使廖女感情轉淡，也不能歸責邱男，且廖女結婚未滿一年就訴請離婚，不能認定兩人婚姻已達不能維持的狀況，駁回廖女離婚之訴，可上訴。

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