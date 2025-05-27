《從8萬創造出50億財富》作者 誆基金幕後是總統 騙錢、代操起訴

檢昨天依刑法詐欺罪、違反證券投資信託及顧問法，起訴曾出版《從八萬創造出五十億財富》一書的趙柄驊。（取自網路）

2025/05/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾出版《從八萬創造出五十億財富》一書的趙柄驊（本名趙國禎），被台中地檢署指控，向被害人宣稱要成立投資基金會，「幕後老闆是總統賴清德」，藉此詐騙一百萬元的會員費，還涉嫌違法代操八名被害人股票帳戶，不法所得共八三○萬餘元，中檢昨天依刑法詐欺罪、違反證券投資信託及顧問法起訴趙男。

代操股票2.7億 不法所得830萬

中檢承辦檢察官黃裕峯與陳東泰並向台中地院，聲請查扣趙男名下土地兩筆、房屋一棟與金融帳戶獲准，保障被害人未來求償權益。

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中檢起訴指出，趙男（七十歲，被稱為股神）曾撰寫出版股市投資技術分析之書，具相關專業知識，竟於去年三月向古姓被害人誆稱，想要比照美國波克夏基金模式（類似控股公司），成立一個新基金會，他握有國家級投資訊息，新基金會「幕後老闆是總統賴清德」，向古姓被害人詐取會員費一百萬元。

檢方查扣趙柄驊不動產、帳戶

中檢指控，趙男另於二○二○年起，未經主管機關許可經營全權委託投資業務，卻違法代操八名被害人的股票帳戶，總額共約兩億七五四○萬元，並收取代操費四六○萬餘元，再分潤二七○萬元，中檢聲請沒收不法所得八三○萬餘元。

中檢上月廿三日搜索約談趙男，以涉嫌重大且有逃亡、串證等疑慮，當庭諭知逮捕，聲請羈押禁見獲准，昨天進一步依刑法詐欺取財罪、違反證券投資信託及顧問法的「未經許可經營全權委託投資業務罪」起訴。

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