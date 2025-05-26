自由日日Shoot》專案小組︰余翁是肇逃、違停累犯 疑具卸責人格

檢警追查三峽重大車禍肇因，綜合研判，初步佐證肇事余翁案發前，疑似心虛、畏罪「明知肇事而逃逸」；圖為余翁肇事車輛。（資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警續追新北市三峽車禍肇因，專案小組逐步發現肇事余翁案發前精神狀況正常，且疑明知肇逃仍高速逃逸、連環衝撞無辜家長、學生，鑄下不確定故意殺人犯行，罪行重大！知情人士透露，余翁不僅曾撞人肇逃、常在社區違停吃罰單，對於再度肇逃釀禍，更凸顯他不負責任「反社會化人格」，對於類似性格份子鑄下大錯，並不意外。

據透露，鑒於發生重大事件，但肇事者仍因傷重無法偵訊，專案小組試圖從建構肇事駕駛性格，還原、釐清動機；從目前所知，七十八歲余文正五年前開車撞倒一名推著嬰兒車的少婦後逃逸，也曾在兩年前於三峽市區違停，連續吃上罰單，加上這次案發前肇事，緊接著釀成國小通學巷重大傷亡車禍。

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據了解，檢警經徵詢心衛專家，逐步建構出肇事的余文正疑具「反社會化人格」的核心概念，包括無責任感與攻擊性，該項人格障礙常見包括「良心發展不足」、「不負責任和衝動的行為」等特徵，其中核心徵象為無法遵守社會規範、法律，對別人欠缺同理心，沒辦法感受到別人的痛苦、悲傷，易有衝動行為，且無法考量該行徑有什麼後果等舉動，都吻合犯案時意識清楚的余翁心理徵象。

此外，專案小組分析余翁犯案時心態，極可能只為規避最高僅三千元的肇事逃逸罰單及數千元賠償費，高速肇逃導致連續衝撞致人死傷仍企圖逃逸，最重恐面臨七年有期徒刑刑責；另外，一旦被認定涉犯不確定故意的殺人罪，可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

至於外傳余翁車禍後一度受困，脫困時說了一句「記不得了…」便昏迷送醫，記者昨查證相關單位，老翁獲救時已意識不清，並無對外透露隻字片語便送醫急救，入院救治至今。

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