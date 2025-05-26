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    法官痛批「再無情輕法重之情」 假釋毒販又賣毒 重判16年半

    假釋毒販馮志明出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑十六年半。（資料照）

    假釋毒販馮志明出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑十六年半。（資料照）

    2025/05/26 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因販賣一、二級毒品被判刑十五年的毒販馮志明，出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，四次販毒雖只賺得八千元，但新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑十六年半。

    四度販毒 賺差價牟利八千元

    法官調查，去年四月，馮男在竹市以九萬元代價販賣一級毒品海洛因一包（毛重卅五公克）給吳女，去年五月二日、六日與六月七日，馮男三度以一萬八千元代價，賣二級毒品甲基安非他命一包（毛重卅七．五公克）給郭男。

    法官調查，馮志明於新竹地院羈押調查庭時，均已明白供稱，他就是賺一點差價，賣給郭男部分，每次可以賺兩千元，而他賣了三次共賺六千元。賣給吳女的海洛因部分也是賺兩千元，足見馮男確有藉販賣毒品從中牟利，具有營利意圖甚為明確。

    助長毒品流通 潛在危害重大

    法官審酌馮男為圖自己不法利益，販賣第一、二級毒品，助長毒品流通，明知毒品之危害性，仍持有逾量第二級毒品，雖販賣對象有限，惟各次交易重量並非輕微，其犯行引起潛在危害實屬重大。

    法官強調，馮志明於二○一三年間因販賣第一、二級毒品與轉讓禁藥等案件，經新竹地院判刑十五年確定入監執行，於二○二一年十月縮短刑期假釋出監，卻未戒慎其行，於本案再度販賣第一、二級毒品，足見其主觀上惡性重大，均再無情輕法重之情。依販賣第一、二級毒品罪，重判有期徒刑十六年六月。

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