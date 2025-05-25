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    首頁　>　社會

    詐騙賣家案竄至第2名 4個月財損5.9億

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    2025/05/25 05:30

    六千多名賣家受害

    〔記者邱俊福／台北報導〕網路購物日益普及，早就成為詐騙集團伸手犯案的管道之一，過去多半是假扮賣家騙買家的案件為主，近年陸續出現假扮買家騙賣家的犯行手法，且犯案情況快速竄升，據刑事警察局統計，今年一至四月累計此種犯行的民眾受害人數高達六五三一人，財損金額高達五點九億元，財損僅次於現今居首的假投資詐騙。

    刑事局表示，北部王姓女大學生上月於社群平台Threads張貼出售演唱會票券訊息，遭詐團鎖定，假買家先假稱需使用綠界ECPay進行交易，並謊稱已完成匯款，傳送看似官方的假訂單連結網頁，引導王女點選確認，頁面卻顯示王女尚未綁定收款帳戶，需聯繫「客服」進行資訊完善；假買家進一步稱該訂單無法取消，要求王女聯繫所提供的綠界客服連結，否則將對她提告。

    王女害怕被告，依指示點入假客服連結，該名假客服再傳送QRcode誘導王女加入假冒「銀行客服專員」的LINE帳號，隨後進行語音通話。對方以「帳戶驗證」為由，指示王女將名下銀行、iPASSMONEY等帳戶資金，分別匯入多個指定帳戶，聲稱驗證完畢後即返還，最終王女共匯款十二萬餘元，遲遲未見退款，始驚覺受騙。

    遇帳戶驗證要小心

    刑事局提醒，「假買家騙賣家」手法常與偽造客服網頁或交易平台搭配，這些連結域名極度仿冒官方網站，不容易察覺有異，且詐團會透過話術使被害人誤認帳戶或金流須驗證，再以LINE語音或假客服指引，誘騙被害人分次轉帳；警方呼籲網路販賣商品時，應慎防聽從對方指示的私下交易行為，勿點選陌生人傳送的連結，若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙。

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