怨逼找工作 49歲無業男2刀弒父

鄰居聽到趙家吵架聲前往探查，原想詢問是否需要幫忙，但已來不及阻止憾事發生。（記者王捷攝）

2025/05/25 05:30

打電話自首：我殺死爸爸

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南市東區前天驚傳弒父案，四十九歲趙姓男子疑不滿七十六歲父親逼他找工作，涉持水果刀猛刺兩刀殺害父親後，打電話自首稱「警察先生，我殺死我爸爸」；台南地檢署認為趙男犯重罪，有逃亡疑慮，向台南地院聲請羈押禁見，法官裁定羈押。

多次家暴 鄰不意外釀慘案

鄰居表示，趙男是趙家長子，疑因身心狀況問題長年失業，有前往醫院身心科就診及服藥，母親失能需他人照顧，父子倆常因工作問題起口角，爭執時趙男會動手毆父，有多次家暴紀錄。案發後，鄰居得知趙男弒父很驚恐，但不覺得意外，認為「這個結果，總有一天會發生」。

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凶手曾赴身心科就診及服藥

據調查，前天下午趙父提及工作、家中經濟等問題，又與趙男起口角，趙男疑情緒失控，到廚房拿水果刀對父親連刺兩刀殺害，趙母目睹驚叫哭泣，鄰居聞聲前來探查，原本想詢問是否需要幫忙，不久就看到警車趕來。

趙男犯後直接打一一○報案，供偁殺死父親，員警抵達看見趙男喝斥：「是不是你報案？」身上有血跡的趙男一臉疲態地點頭，伸出雙手讓警方上銬，還交代犯案水果刀就在客廳；員警衝入屋內，同時叫救護車，救護人員到場時，趙父已明顯死亡。警方依殺害直系尊親屬罪嫌逮捕趙男，南檢昨天下午向南院聲押。

台南市社會局家暴防治中心主任施清發表示，個案家庭曾有家暴紀錄，社工有介入提供輔導關懷服務，因案家無意願繼續接受關懷，遂停止服務。社會局已指派社工訪視關懷趙母，協調其他家屬照顧，後續除協助處理喪葬事宜，也將安排法律扶助。

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