郭再添官司纏身 防逃措施慢半拍

屏東縣議員郭再添因非法從事兩岸地下匯兌被判刑四年確定，卻在入監前潛逃無蹤。（資料照）

2025/05/25 05:30

長期在中國經商 地方都在傳他會跑…

〔記者陳彥廷、李立法、蔡宗憲、林嘉東／綜合報導〕屏東縣議員郭再添因非法從事兩岸地下匯兌被判刑四年確定，卻在入監前潛逃無蹤，引發外界譁然。不少地方人士直指郭再添官司纏身，過去長期在中國經商，也曾因案被通緝，他既有逃亡之虞、又有逃亡能力，甚至地方上早就傳聞他在宣判前，可能已做好潛逃準備，沒想到司法機關的反應和防逃措施都慢半拍，「人就這樣跑了，一點也不意外」。

北部資深調查官說，近期連傳多起大咖棄保潛逃事件，尤其是被判刑三十年五月的連一鮑魚前負責人鍾文智落跑後，部分司法機關開始提高警覺，對於交保在外、可能逃亡者，緊急聲請加強防逃的電子監控等措施，甚至將交保在外的大咖傳訊到庭後，當場裁定羈押。

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沒想到很容易判斷有潛逃可能的東縣議員郭再添，直到判刑確定後，才來處理其防逃作業，讓人訝異。

近期多起潛逃 大咖加強防逃

有律師認為，三審判刑確定後才啟動防逃，對於有心潛逃的被告，實難防範，法院與檢方應針對重大或受矚目被告，經事實審判決有罪後，就應採取更積極的防逃措施，如羈押、配戴電子腳鐐或科技監控等。

郭曾滯外被通緝 為參選才返台

屏東地檢署說，本月十九日主動查證並取得最高法院判決書，隨即啟動確保執行程序，包括限制出海（法院將郭限制出境），調查官二十日前往郭的戶籍地、服務處及其母住處送達傳票，皆未接觸到，電話也聯繫不上，遂於當日簽發拘票，拘提無著後於二十三日發布通緝。

郭再添曾在二○一八年間未經許可經營堆肥廠，惡臭引起民眾抗議，縣府要他改善卻置之不理，還溜出國，案件移送法辦後，檢方隔年發布通緝，郭直到二○二二年為了參選議員，才返國到案說明。

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