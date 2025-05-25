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    首頁　>　社會

    結婚後買的 都屬夫妻共有

    資料照

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    2025/05/25 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕曾任法官、檢察官的志仁國際法律事務所律師李鴻維指出，我國當前婚姻制度，採法定夫妻共有財產制，也就是除了別有約定，夫妻在婚姻關係存續期間所取得的財產，除特有財產，都屬夫妻共有，夫妻間的財產會按照一定比例進行分配，通常是各自一半。

    李鴻維表示，所謂一半，就是將兩人婚後財產，在離婚後分割成一半，但本案特殊之處是，呂男與許女婚後買來的象龜，二人同時享有象龜所有權，屬兩人共有的財產，許女未經前夫同意私自把象龜賣給別人，私自處分掉原屬於丈夫的二分之一，並侵占賣掉象龜所得的價金，才會被檢方依侵占罪起訴。

    至於應如何分配共有財產，象龜具有生命，無法分割，因此除非購買前已有協議，象龜屬於其中一方獨有，否則協議離婚時，就是一人一半。本案中許女主張，都是她在照顧、飼養象龜，此部分可以出具飼料費用等相關的開銷單據，於賣得象龜所得價金後，依所開銷的花費，再向呂男索取當初開銷所花費的一半。

    男方沒在照顧象龜？

    女方可舉證索開銷一半

    此外，雙方對象龜到底賣多少錢存在爭議，許女堅稱只賣五萬元，呂主張象龜的市價超過十萬元；由於象龜已經賣給他人，法官只好判追徵象龜售價的二分之一，作為返還呂男的價金，但實際金額多寡，須等全案確定後，由檢察官依象龜當時的市場行情，向許女追徵二分之一價金，再返還給呂男。

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