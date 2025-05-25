寵物是共有財產／離婚賣掉象龜 前妻判刑賠錢

呂姓男子和許姓女子婚後花五萬元買了一隻亞達伯拉象龜當寵物，弪年後離婚，許女賣掉象龜，呂男對許女提告侵占。基隆地院法官認為，象龜是二人婚後購買，許女未經呂同意賣給他人，構成侵占罪，判處拘役廿日；民事則判許女應賠市價二分之一給呂男。（資料照示意圖，非新聞事件象龜）

2025/05/25 05:30

結婚後花五萬元購買

〔記者林嘉東／基隆報導〕呂姓男子和許姓女子結婚後，花五萬元買來一隻亞達伯拉象龜當寵物，後來夫妻感情生變，許女賣掉象龜，呂男對許女提告侵占。基隆地院法官認為，象龜是二人婚後購買，二人都是象龜所有權人，許女未經呂同意賣給他人，構成侵占罪，判處拘役廿日；象龜也屬於夫妻共有財產，民事再判向許女追徵象龜的市價二分之一價金後，賠給男方。

才離婚就被前妻賣掉

呂男提告指出，二0一九年結婚後住在基隆住處，因他與前妻都喜歡亞達伯拉象龜，向林姓賣家購得飼養，後來夫妻感情生變，二0二二年協議離婚，仍住在一起。離婚三個月後，他回住處整理衣物，發現象龜不見了，追問才知被前妻賣掉，他向前妻追討賣龜所得遭拒，因此提告刑事侵占罪。

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檢察官偵查時試圖調解，但二人對於亞達伯拉象龜的市價是多少爭論不休，許女稱她賣了五萬元，但呂認為購入時就值五萬元，養了三年，以象龜行情至少超過十萬元；檢察官調解不成，將許女依涉犯侵占罪起訴。

法官審理時，許女稱象龜都是她在照顧，養龜的開銷是她支付的，象龜屬於她所有；呂則拿出當年向林姓賣家購買象龜的證據稱，象龜是在兩人婚後的隔月購得，並拿出離婚後他在臉書PO文照料象龜的訊息，佐證象龜是在兩人離婚後被許女賣掉。

拘廿天、賠市價一半款

法官認定，象龜是二人婚後購買，二人都是所有權人，女方未經同意擅自賣掉，依侵占罪判拘役廿天，另向許女追徵象龜市價的二分之一價金，發還給男方。

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