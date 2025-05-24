三峽國中受傷7生 6人好轉1女仍昏迷ne

新北市三峽車禍造成3死12傷；圖為民眾獻花、餅乾等掉念。（記者羅國嘉攝）

2025/05/24 05:30

肇事駕駛時醒時昏 還未做筆錄

〔記者徐聖倫、羅國嘉、翁聿煌、王定傳／綜合報導〕發生於十九日下午的新北市三峽區北大國小旁三死十二傷車禍，迄至昨日，仍在加護病房治療的七十八歲肇事駕駛余文正，傷況不穩定，時醒時又陷入昏迷，昨經警方與板橋亞東醫院評估，還是無法進行筆錄製作，待今天再看狀況如何。

此外，十二名傷者有八名是幼稚園及國中生，迄昨有二人出院、五人轉至普通病房，其中三峽國中七年級的張姓女學生，因創傷性腦損傷，安排在土城長庚醫院加護病房持續救治，昏迷指數三，學校師生連日來幫她集氣，祈願她趕快恢復健康。

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這起重大車禍有五名成人、十名學生死傷，學生中有九人是三峽國中，一人是幼稚園幼童；九位三峽國中學生有兩人不幸死亡，另七人分別於亞東、土城長庚及三峽恩主公醫院救治。

教育局表示，包括幼童在內，八位受傷學生陸續傳出正面進展，幼童於十九日當天即出院，三峽國中九年級的陳姓女學生也於昨天從亞東醫院出院，有五人已轉到普通病房治療。

教育局說，每天密集追蹤學生的傷勢狀況，提供傷者及家屬一對一的支持及心理輔導、課業協助與生活關懷等。

新北地檢署表示，已協請犯罪被害者保護協會為車禍被害人提供法律協助，以保障其權益，此期間如有協助應負賠償責任者脫產不法行為，將嚴厲追究法律責任，絕不寬貸。

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