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    台中建案鷹架倒塌 2工人墜地亡

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人墜落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人墜落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/24 05:30

    工安疏失 罰30萬勒令停工

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中市昨天發生高樓層建案鷹架崩塌的工安疏失事件，疑因連結牆面的繫牆桿不足或施工程序有誤致被拆除，導致鷹架部分塌垮，當時正在十五樓作業的三名工人墜樓，一人幸運掉在防墜網上，另二人墜至一樓死亡，還有一名工人被鷹架砸中右手骨折。

    台中市勞動檢查處認定雇主沒有做好安全措施，開出最重三十萬元罰單及勒令停工，台中地檢署也依過失致死罪究責。

    昨天上午事發前，附近居民聽到該建築工地發出「劈哩叭啦」類似鷹架裂開聲響，隨後即傳出鷹架傾倒的巨大聲響，有居民開窗驚見工人墜樓，工地一陣慌亂。

    一人掉在防墜網 逃死劫

    中市警方調查，登陽建設公司位於南區福田路與福田二街口的建案「登陽大地悅章」，約於昨天上午九時許，位於十五樓的鷹架崩塌，正在作業的陳姓（四十四歲）、車姓（四十九歲）與邱姓（四十四歲）工人墜落，邱男掉在防護網上，頭部鈍傷、手部擦傷，陳、車二人墜落至一樓喪失生命跡象，送醫不治；另一名陳姓工人（六十六歲），被墜落的鷹架砸中，腿部擦挫傷、右手骨折。

    台中市勞檢處勘查現場，初步調查發現，當時正在拆鷹架，正確的施工程序是某層鷹架拆除後，才能拆這層的繫牆桿（鷹架連結牆面的設備），但現場施工程序疑有違失，可能一次拆除太多繫牆桿，導致連結固定鷹架與結構體（牆面）的繫牆桿不足，進而造成鷹架崩塌。

    勞檢處強調，繫牆桿是鷹架連結固定牆面重要支撐，這處建案之前也發生過工安事件，曾被勞檢處停工與開罰，本次將依違反職業安全衛生法開罰三十萬元及勒令停工，改善完成後才准復工。

    台中市知名建商新建大樓鷹架倒塌，2名工人鷹架高處摔落地面身亡。 （記者蔡淑媛攝）

    台中市知名建商新建大樓鷹架倒塌，2名工人鷹架高處摔落地面身亡。 （記者蔡淑媛攝）

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