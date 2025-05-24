《高雄》車禍登記聯單 警:排序無涉肇責輕重

交通事故當事人登記聯單排序傳有玄機？高市警澄清排序不等於肇責輕重，民眾不要自行推測而造成誤解。（記者黃良傑攝）

2025/05/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕只要發生交通事故報警處理，警方都會開立「交通事故當事人登記聯單」，因肇責初判表需卅天才出爐，期間車禍雙方頗感煎熬，常會以聯單排序推測自己是否為主肇責，再評估後續調解問題。高市警局表示，肇責並非依「排序」認定，登記順序只是行政處理原則。

坊間盛傳以為發生車禍時，警方所開立的「交通事故當事人登記聯單」，除證明事故已報案處理外，排在第一位就是肇事者，或排序在後面者責任較輕，而誤導了後續和解、協調結果。

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警方強調，聯單上的排序是基於現場處理情形，依「責重害輕原則」，考量當事人傷勢輕重或現場狀況排列，例如事故中某一方傷勢較重，警方會優先協助送醫，先行製作傷勢較輕、留在當場當事人的資料，送醫者的說法及資料可能後續才補齊，聯單上肇事雙方順序，只是因可製作筆錄的時間先後而已。

若雙方都在車禍現場，警方會先依照現場狀況，處理經驗及專業，依「可能責任較重」的一方先行登記，而這些「登記順序」，只是行政處理的原則，不一定就是卅天後的初判結果，即使對未來初判肇責比例質疑，還可申請車禍鑑定委員會重評判定。

未來真正的肇責歸屬，必須由警方依據所有現場勘查及蒐證資料，遵循道路交通事故處理辦法製作「事故初步分析研判表」供民眾和解參考，當事人亦可依法申請事故鑑定之鑑定意見書，才能作為未來保險理賠或司法程序的依據。

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