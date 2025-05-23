蔥蒜梨銀柳 三星打詐融入四寶特產

宜蘭三星分局今年迄今共破獲2起詐團、逮捕12人，受理詐騙案件數降幅近20％，並推出超吸睛的「打詐四寶」，融入三星蔥、蒜、上將梨及銀柳等地方特產。（記者王峻祺攝）

2025/05/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星分局今年迄今破獲二起詐騙集團、逮捕十二人，受理詐騙案件數降幅近廿％，並推出超吸睛的「打詐四寶」，融入三星蔥、蒜、上將梨及銀柳等地方特產，透過諧音寓意向民眾宣導反詐，獲得好評。

三星鄉農特產豐富，三星分局利用在地優勢，將「蔥、蒜、梨、銀柳」對應「打詐四寶」，設計出蔥寶、蒜哥、梨妹及銀柳仙子等可愛圖案。偵查隊長李瑞璋分享，「打詐四寶」分別寓意「蔥（聰）明識詐別上當」、「盤蒜（算）查證莫慌張」、「梨（理）財投資循正道」、「講到銀柳（銀兩）要提防」，巧妙融合當地農特產與防詐理念，提升宣導效果。

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宜蘭縣警察局長劉炯炫表示，根據「打詐儀錶板」今年最新統計，宜蘭詐欺案件多集中於宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口密集區，其中又以「假投資」手法造成的財損最為嚴重，不過全縣平均受理件數與去年同期相比，減少幅度已達廿一％，金額部分也減少卅三％。

針對三星分局打詐成績，分局長陳俞佐說，今年截至目前共破獲詐團二件、逮捕十二人，受理案件數從三月十五件，降到四月十一件，財損金額減少約廿一萬元。另也成功幫助卅歲網戀男子保住積蓄，避免遭假女友詐騙投資，否則恐損失五十萬元。

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