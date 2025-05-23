掛偽造「試車牌」 台中男吃官司挨罰10800元

2025/05/23 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子因賓士車牌被註銷，透過網路購買了一組偽造「試車牌」趴趴走，近日行經北屯區路口時，被巡邏警車上的「智慧警勤輔助系統」發出警報盯上，依道交條例開罰一萬零八○○元罰鍰，賴男也吃上偽造文書官司被法辦。

「智慧警勤輔助系統」發出警報

台中市第五分局指出，水湳派出所員警蔡志揚、黃昱維，上週六巡邏時，「智慧警勤輔助系統」突然發出警報，該系統辨識出一輛賓士車，懸掛由高速公路警察局通報，查無車籍資料的偽造車牌，員警立即搜尋附近來往車輛，馬上將這輛正要迴轉的灰色賓士車攔停。

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經員警再次查詢，確認該車牌並無監理站登記車籍資料，仔細檢視，這是白底紅字的偽造試車車牌，做工粗糙，與合法試車牌差距甚大，廿八歲賴姓男駕駛涉嫌刑法行使偽造特種文書罪，當場依現行犯逮補法辦。

「智慧警勤輔助系統」是整合全國車牌資料，包括失竊贓車、涉嫌刑案之車，具有辨識車牌人工智慧功能的系統。警方指出，懸掛偽造車牌，動機常是企圖規避車籍查核、逃避違規紀錄，或從事非法行為，此行為威脅交通安全與公共秩序，涉犯者依刑法偽造特種文書罪現行犯逮捕，可處一年以下徒刑，同時依《道路交通管理處罰條例》開罰，涉案車輛移置保管。

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