上尉涉貪詐千萬 逃匿菲國被逮起訴

2025/05/23 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕二○二○年間，陸軍第六軍團指揮部發現列管國有眷地遭民間廠商使用，追查發現二○一七年十月到二○二○年二月間，時任軍團指揮部軍眷服務組工程官的李姓上尉，涉嫌偽造文件，利用職務冒名出租國有眷地，且偽造小額工程案，陸續詐得一○○三萬餘元，桃園地檢署昨偵結依貪污治罪條例等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，李姓上尉盜刻軍團指揮部的上級長官職章，用印在他偽造的土地租賃契約、繳費證明等文件上，夾帶在大量公文中，送交軍團的文卷室用印，致文卷室人員疏於檢視，蓋用第六軍團的大、小關防後，李再出示給廠商，致廠商誤信已合法承租國有眷地，持續依李嫌指示支付租金；李嫌以相同手法，自行編列眷地相關的小額工程案，尋找廠商施作，並向廠商佯稱須先繳納履約保證金，而向廠商收款。

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冒名出租眷地、偽造小額工程案

檢方統計，李姓上尉共冒名出租眷地十四筆、偽造小額工程案十六件，詐得總金額一○○三萬餘元；案發後，李嫌畏罪逃匿海外，檢方於二○二○年十一月十七日發布通緝，法務部調查局與菲律賓執法單位跨境合作緝獲，於今年三月廿五日解送歸案已收押。

檢方依貪污治罪條例的利用職務上之機會詐取財物、刑法的行使偽造公文書與冒用政府機關詐欺取財等罪，將李姓上尉提起公訴，審酌他敗壞軍紀、有辱官箴，情節重大且實施貪污行為次數甚多，建請法院從重量刑並繼續羈押，以防逃亡。

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