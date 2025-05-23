父吸毒遭丟包暴斃 4男靈堂討債 兒撂人痛毆囚禁

宜蘭蘇澳警方移送打人的楊嫌等9人，起出球棒、 西瓜刀等做案工具。 （民眾提供）

2025/05/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭四十三歲楊姓男子十九日中午和郭姓友人在車上吸毒，卻癱軟失去意識遭丟包暴斃，郭男被依遺棄致死罪收押。隔天，楊男靈堂才搭好，就有債主找上門，十九歲兒子氣不過，找來簡姓友人等共九人，將四名討債小弟打得遍體麟傷，還拘禁在家，警方獲報救出被害人，全案依傷害等罪嫌送辦。

警方救出被害人 送辦9人

楊男有毒品前科，十九日和四十七歲郭男相約車上吸毒，因身體承受不住失去意識，郭男怕東窗事發，狠心將還有呼吸的楊男丟在蘇澳鎮全祿街後駕車離去，民眾發現有人路倒報案，消防人員到場發現楊男已斷氣，警方調閱監視器追到郭男。

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郭男落網後坦承吸毒，但堅稱丟包當下「楊男還有呼吸，只是全身軟趴趴」；對於其他犯案細節閉口不談，警方在郭男身上起獲海洛因及安非他命等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、刑法遺棄致死罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

楊男因在外積欠債務，死亡隔天就有債主找上門，十九歲兒子不忍爸爸屍骨未寒，連靈堂照片還沒擺好就遭「踢館」，認為治喪期間遭鬧事實在不厚道，找來廿三歲簡姓友人等八人，痛毆四名討債小弟，還將他們關進房間拘禁，其中一人趁機拿出手機對外向朋友求救。

蘇澳警分局經新北警方轉報，立即趕赴現場將張姓被害者等四人救出，當場起獲開山刀、西瓜刀及棍棒等犯案工具，並將犯案九人全數帶回偵辦，其中三人是未成年，移送少年法庭，另六人詢後依刑法私行拘禁、妨害秩序及傷害等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後諭令各一萬元交保候傳。

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