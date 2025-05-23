海巡高官淪詐團共犯 免職確定 賺4千賠上退休俸

海巡高官淪詐團共犯，免職確定。圖為示意圖。（資料照）

2025/05/23 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕官拜警職三線一星的前海巡署秘書室視察洪肇義，被控任職期間以辦案等理由，要求多名海巡署同仁及替代役交出金融卡、密碼，洪再提供給詐騙集團犯案，淪為共犯，洪僅賺得四千多元，遭海巡署免職，並依洗錢罪判刑一年定讞，須入獄。洪為挽救官位，提起行政訴訟，最高行政法院認為免職處分於法有據，昨判洪敗訴確定，洪的退休俸也泡湯，損失慘重。

記過判刑1年須入獄

檢警調查，洪肇義與署內替代役一同認識詐團成員，洪竟以投資虛擬貨幣、偵辦刑案可分配獎金等理由，遊說其他替代役交出帳戶，洪再提供給詐團做為犯罪工具；檢警將洪查獲，依涉犯洗錢罪，向法院聲請羈押禁見獲准，海巡署將洪記大過一次。

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檢警之後又查出，洪也以投資虛擬貨幣為由，要求多名海巡署同仁提供金融帳戶的帳戶、密碼及提款卡，洪再連同自己的帳戶，交給詐團當犯罪工具，因涉案情節嚴重，海巡署因此將洪免職。

刑責部份，洪否認涉案，未涉入洗錢犯罪。不過，一、二審均不採信洪的辯詞，認定洪從中抽取零點五％手續費，不法所得四千零廿一元，依洗錢罪判刑一年；洪上訴，最高法院今年一月駁回上訴確定。

洪不服被免職，提起行政訴訟，台北高等行政法院審理認為洪所為已淪為詐團共犯，圖謀不法利益，嚴重損害政府、公務員聲譽，判洪敗訴。洪上訴，最高行政法院認定海巡署免職處分於法有據，判洪敗訴確定。

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