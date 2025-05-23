狂追女同事騷擾5個月挨告╱跪地刻名、廁所站崗 男被判刑

林男在廁所前站崗，甚至跪坐公司大門前，在地上刻小芳名字，台中地方法院依跟蹤騷擾罪判刑3月，可易科罰金。 （資料照）

2025/05/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕太沉重了！台中市林姓上班族於去年四月至八月，瘋狂追求女同事小芳，猛說「夢到妳」等情話，甚至半夜傳訊息，或趁小芳如廁時，在女廁前站崗，他工作態度欠佳，被炒魷魚當天，竟跪坐公司門口不肯離去，在地上刻小芳名字，受不了的小芳怒提跟蹤騷擾罪告訴，林男卻說自己才是受害人，台中地方法院判刑三月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，小芳指控說，林男傳「我喜歡妳」等訊息，她明確拒絕後，林男還是對她說奇怪的話，例如「睡覺時夢到妳」，或傳「我會努力讓你喜歡上我，因為我想娶妳」訊息，上班時偷看她，下班時攔她，甚至她如廁時，守候於女廁門口，最讓她難以承受的是，去年八月林男被資遣，竟跪坐在公司門口不肯離去，還在地上刻小芳姓名。

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小芳還強調，林男的行為都是反覆為之，次數很多，不過，林男於台中地檢署偵查時卻辯稱，是小芳會錯意，可能聽到前同事造謠，才會對他不滿，「我並沒強迫她一定要跟我在一起」，他自己才是受害人。

林男反稱自己才是受害人

台中地方法院認為，小芳提出的LINE對話與書信等證物，林男坦承他是自己寫的，林男觸犯跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪屬實，且騷擾時間長達五個月之久，判處徒刑三月，可易科罰金約九萬元與上訴。

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