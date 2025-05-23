骨折李生轉普通病房 家屬︰駕駛沒煞車太過分

土城醫院李姓男學生傷勢穩定，家屬受訪，駕駛完全沒煞車「太過分了」。（記者翁聿煌攝）

2025/05/23 05:30

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁通學巷十九日放學時間發生重大車禍，造成三死十二傷慘劇，其中送往土城醫院搶救的十三歲李姓男學生，廿一日完成骨折復位手術，恢復狀況良好，預計今天可轉至普通病房觀察。李姓男學生的母親受訪難過表示，第一時間看見孩子頭部受傷流血，腿部倒折成V字型，頭部與顏面骨碎，「我呼喚他時，他有流眼淚，腳趾頭有動一下」，真的很心痛。

李媽媽提到，兒子在學校人緣好，在家裡貼心又勤奮，案發當天下課原本要去補習班，沒想到才短短五百公尺的路程，竟發生嚴重的車禍意外，就讀國一的弟弟當天被老師留下來，所以沒有和哥哥一起放學，幸運逃過一劫。

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李媽媽說，另一位不幸被撞死的女學生，和兒子念同一個補習班，另外兩個女學生被送進醫院時，她看到「全身都是血」，當下腿都軟了。她怒批，小孩子都遵守交通規則，綠燈才通行，為什麼駕駛通過路口時，完全沒有煞車，「真的是太過分了！」

另一名收治在土城醫院的張姓女學生，案發時失去呼吸心跳，雖然搶救後恢復生命徵象，但因創傷性腦損傷，仍在加護病房觀察治療，家屬、親友和學校師長、學生，昨天都到醫院關懷，也有教友在長廊為學生禱告，大家一起集氣，希望傷者早日康復。

犯保協會 協助家屬聲請假扣押

由於涉嫌肇事的駕駛人余文正仍重傷昏迷，目前受害者家屬需負擔龐大醫藥費，憂心未來恐求償無門。新北市法制局副局長許宏仁表示，市府已依程序聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍受害者家屬聲請假扣押程序，確保受害者賠償權益，受委託律師近日與家屬接觸，處理法律事宜。

他指出，受害者家屬也可以自行聲請假扣押，但是依法必須負擔三分之一的假扣押保證金，政府為減輕受害者負擔，委由犯罪被害人保護協會出具保證書，即可免除假扣押保證金。

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