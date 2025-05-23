交通部：未禁止年長者開車

交通部公共運輸及監理司長林福山在院會後記者會則強調，已提出三大策略提升駕駛安全風險，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。 （記者鍾麗華攝）

2025/05/23 05:30

提3大策略 協助年長者更安全的駕駛

〔記者鍾麗華／台北報導〕三峽車禍釀嚴重死傷，引起社會關注高齡駕駛問題。行政院長卓榮泰昨在院會中表示，交通部已啟動檢討交通安全機制。交通部公共運輸及監理司長林福山在院會後記者會強調，已提出三大策略提升駕駛安全風險，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

卓揆對罹難學生及民眾致哀

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆對罹難學生及民眾致哀。而目前仍在醫院救治的傷者，卓揆也在事發當日請所有醫院務必提供最好的醫療照顧，同時衛福部也成立緊急醫療專案小組，給予醫院最大協助。

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對於受傷及受到驚嚇的師生，卓揆請衛福部、教育部及新北市政府通力合作，提供心理諮詢及健康支持，讓學校師生儘速恢復正常生活，校園回歸平靜。

卓揆指出，交通部已啟動檢討交通安全機制，期盼經過完善檢討後，能有效改善類此事件，避免再度發生。發生如此重大事件，校園和整個社區還需一段時間才能平復，希望透過交通安全檢討，及各項調查，儘速釐清整起事故發生原因，讓社會盡快恢復平靜。

針對路權團體喊話考照規範須調整、交通管理措施要改善等，林福山說明，這與交通部近年研議的改革方向是相同的，感謝路權團體提出相關具體建議。針對駕駛執照的改革，交通部提出三大策略，包括考照加嚴增加識別度，檢討回訓制度、違規者要強化回訓，增加安全駕駛風險的意識等。林福山強調，換照部分是針對高齡者，「交通部從來沒有禁止年長者開車」，交通部相關的措施是要協助年長者更安全的駕駛。

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