太陽聯盟成員組地面師詐團／地政士助紂為虐 求刑18年

警方出示搜索票，逮捕林姓地政士（圖左）。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/22 05:30

〔記者邱俊福、余瑞仁／綜合報導〕林姓地政士涉嫌勾結太陽聯盟陳姓成員經營的資產管理公司組成俗稱「地面師」的詐騙集團，被害人存款被騙光後，慫恿可向民間金主借貸加碼投資以取得高獲利，並由林姓地政士協助辦理不動產設定抵押，再騙走借貸款，俟被害人無力償還高額利息後，向法院聲請拍賣不動產，牟取暴利。至少有七人受騙，財損近四千萬元。刑事警察局偵一大隊第一隊今年初陸續逮捕林、陳等十四人送辦。

桃園地檢署昨日偵結全案，依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴，並建請法院求處林姓地政士有期徒刑十八年，陳男有期徒刑十五年。

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警方調查，前年底至去年十月間，卅三歲陳男經營的資產管理公司跟四十六歲林姓地政士配合，於網路投放提供貸款廣告後，有七名分別遭假檢警、假投資詐騙集團騙光存款的被害人，在詐騙機房給予該廣告指示下，主動聯繫陳男所屬公司，上門洽談不動產抵押借款。

還陪被害人上警所圖卸責

林及陳男等人協助被害人辦理相關不動產設定、移轉登記期間，還刻意對被害人進行反詐騙宣導，要求簽署倘若所借款項被詐騙集團騙走，概不負責的免責聲明，甚至該集團成員還陪同一名八旬李姓被害人前往派出所製作反詐騙聲明，作為未來卸責證明，經員警當場告知被害人是遭詐騙，不要給予借款，該集團仍執意借款給被害人。

直至被害人所借款項又被詐騙集團騙光，無力償還利息，便索取高額違約金，並向法院拍賣質押的不動產，行徑非常惡劣。警方據報後，今年一月及三月，先後將林、陳等共十四人逮捕到案，查扣手機、不動產抵押契約書、貸款委辦契約書贓證物；訊後依組織犯罪、加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，法院裁定羈押陳、林二人，並准予扣押帳戶存款一九四一萬餘元。

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