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    首頁　>　社會

    國中女遭約拍性侵 校方竟認為無關校安

    雲林縣一名女國中生去年底與斗六一名攝影師約拍慘遭性侵，警方獲報已展開調查，社會處也啟動心理輔導機制。家長痛批此男「比黃子佼更惡劣」。（示意圖，資料照）

    雲林縣一名女國中生去年底與斗六一名攝影師約拍慘遭性侵，警方獲報已展開調查，社會處也啟動心理輔導機制。家長痛批此男「比黃子佼更惡劣」。（示意圖，資料照）

    2025/05/22 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣女國中生去年底遭台南Cosplay吳姓攝影師性侵拍攝性影像，雲林檢警成立專案小組，查扣硬碟中多達一千七百多筆資料，將其拘提並聲押獲准。被害少女母親事後更在網路貼文示警，校方則以全案發生於校外，並未立即向教育處通報。縣議員王又民昨天在議會痛批「相關環節有明顯疏漏」；縣府教育處表示，會檢討相關通報制度。

    母四處陳情 學校才通報

    王又民表示，該名少女去年十一月看見網路社群張貼文章，斗六一處攝影棚可免費拍照，因此與廿九歲吳男約拍，吳男先提供幾張照片，較漂亮照片則需要付費，如果沒錢可拍攝性影像抵償。母親得知後除驗傷報警、四處陳情，更在網路貼文示警，但直到今年四月，吳男持續以同樣方式「尋找獵物」，校方則以全案發生於校外、無涉及師生，非校安問題，並未立即向教育處通報，直至日前才通報，明顯有重大疏失。

    女童母親說，黃子佼是持有影片，吳男更惡劣，現在女兒已轉學，看心理醫師，盼不要再有人被騙。

    雲縣教局：會再教育學校

    縣府教育處長邱孝文說，學生遭校外人士侵害，雖非校園內性平事件，仍屬校安事件，應該通報，會針對學校進行再教育。

    擁9TB不雅資料 「攝」狼收押

    雲林地檢署表示，已在吳男台南住處搜索查扣九TB硬碟。發現資料中有吳男與多名女子的性行為影像，數量多達一千七百筆以上，訊後依加重強制性交、兒童及少年性剝削等罪，向雲林地院聲請羈押禁見獲准，經逐一進行人臉辨識比對後，發現有部分女子未成年，正積極清查被害人數，呼籲受害女性出面向檢警報案。

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