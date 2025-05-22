性侵3堂妹 逾追訴期告不成

立委范雲（左4）昨與民間團體及兩名受害人共同召開記者會，呼籲修正刑法第80條，未成年性侵追訴期應自成年起算。（記者劉信德攝）

2025/05/22 05:30

被害人控訴童年遭性侵 籲未成年者性侵追訴期成年起算

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委范雲昨召開記者會，陪同被害人出面控訴童年遭性侵的經歷。她指出，我國二○二二年六歲以下兒童性侵害案件，有高達九成加害人為熟識親友，讓受害孩童更難出口求助，故呼籲修正「刑法」第八十條，明定對未成年者犯妨害性自主罪，刑事責任追訴期應「自受害者成年之日」起算。

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童年受害 平均23年多才能說出

范雲說明，她接獲陳情，一個家族中竟有三位女性，分別於五歲、十一歲、十二歲時，遭受堂哥性侵猥褻，卻受限於追訴期已過而無法提告；該行為人卻順利擔任警察超過三十年，退休後甚至可以領國家退休俸。據澳洲研究，童年遭性侵者平均需要廿三．六年，才能說出受害經歷，而本案的當事人正是面臨這種困境。

堂哥任警職逾30年 順利退休

范雲指出，我國現行制度無法讓行為人因過往性侵案件而離開警察職務，警察體系並無特定委員會或單位可認定性侵害屬實，且本案為童年受害，亦超過法定刑事追訴期。

長期服務性暴力被害人的勵馨基金會執行長王玥好強調，未成年者在身體自主性被侵害後，現行制度對其司法人權也是一種自主性的侵害。修正「刑法」不只是法律上的修補，更是一份對倖存者的尊重與理解，「是讓他們知道，社會會等你準備好，正義不會在你尚未懂得說出口之前就被關上大門。」

人本教育基金會執行秘書陳志遠則分享實際案例，表示許多兒少性侵案件中，以「我是為你好」要求被害人不要說出口的「親戚」，其實是在縱容犯罪、剝奪被害者討公道的主體性。不僅可能對被害者造成更大的創傷，更是壓迫被害者的共犯，也應受到檢討與究責。

提出「兒少性侵追訴權釋憲案」的律師蔡尚謙呼籲，不管在民事訴訟人的賠償時效，或在相關國賠時效上，都要考慮到性侵被害人的案件特殊性。司改會法案政策部主任呂政諺也提醒，應考慮民事求償的類似困境，一同研擬配套修法。

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