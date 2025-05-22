三峽3死車禍》交長：會更科學檢驗長者駕駛能力

新北市三峽區19日重大車禍引起社會關注。交通部長陳世凱21日赴立法院交通委員會備詢，會前接受媒體採訪指出，未來會用更有效科學方式檢驗長者駕駛能力。（記者蔡昀容攝）

2025/05/22 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕新北市三峽區十九日重大死傷車禍，引起社會關注高齡駕駛問題。我國自二○一七年開始高齡換照，高齡肇事件數年年上升，交通部長陳世凱昨天表示，未來會用更有效科學方式檢驗長者駕駛能力，立委則建議補助高齡者加裝車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），大眾運輸不足地區補助搭乘計程車；交通部表示會研議討論。

此外，運安會昨依運輸事故調查法，認定本案屬重大公路事故立案調查，指定主任調查官並成立專案調查小組，進行後續調查作業，相關資訊及調查進度，將適時在運安會網站公布。

請繼續往下閱讀...

運安會成立專案調查

陳世凱表示，目前七十歲以上持有駕照者有一八二萬人，十年之後預計增至二七二萬人，因此交通部將重點放在協助年長者安全駕駛，未來換照時將用更有效、更科學方式檢驗年長者駕駛能力，包含危險感知、反應等能力，為未來重要評估要項。

昨天立院交委會中，立委洪孟楷建議，應參考日本做法，鼓勵車輛加裝防暴衝裝置、防撞輔助系統等，降低事故機率。立委李昆澤表示，日本補助高齡者購買裝設車輛先進駕駛輔助系統 （ADAS）車輛，交通部也應評估補助ADAS，另外建議以每月固定次數或金額，補助長者搭乘計程車。

陳世凱說明，目前新車都已要求加裝安全感知等系統，至於是否補助高齡者在既有車輛裝ADAS，牽涉到預算規模，交通部會研議；至於補助搭乘計程車，中南部確有需求，也會研議。目前公共運輸覆蓋率九成四，僅剩四、五個鄉鎮還沒有，會加快進度，透過幸福巴士等運具提高覆蓋率。

立委林俊憲指出，交通部訂定「校園周邊人行空間改善參考指引」卻無強制力，交通部應該提升法律位階，鼓勵縣市遵守。

多個路權團體將舉辦遊行陳抗、悼念活動。陳世凱表示，交通安全議題除了政府努力之外，更重要的是民眾配合，這方面路權團體幫了大忙，「非常感謝他們」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法