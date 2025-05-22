三峽3死車禍》14歲女學生醒了 心心念念去上學

收治於亞東醫院加護病房的劉姓女學生情況好轉，希望趕回學校上課。（記者翁聿煌攝）

2025/05/22 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕新北市三峽車禍案再傳出振奮人心的好消息！三峽區十九日的重大車禍，造成三人死亡、十二人輕重傷，傷者分別在亞東、恩主公和土城長庚醫院救治，在全國民眾的集氣祈福下，受重傷在亞東醫院治療的十四歲劉姓女學生恢復清醒，並且告訴家人說「想要去上學」，家屬要她不用擔心課業、好好休息，早點恢復健康，就能返回學校上課。

就讀國中九年級的劉姓女學生送醫時發現右大腿骨折，伴隨嚴重嘴唇撕裂傷，合併口內出血與頭皮剝離，且全身多處擦傷，目前已完成傷口縫合，在加護病房觀察治療，病況穩定，後續將處理骨折問題。

請繼續往下閱讀...

連日來在醫院照料的家屬疲憊不堪，因為劉姓女學生傷勢好轉，精神狀況也有改善，連日的焦慮心情稍微放鬆。

家屬說，因為家人仍擔心劉姓女學生的恢復情況，所以詳細狀況不願多談，目前以治療、養傷為重，受害家屬未來會一起討論求償問題。

另一名三峽國中八年級李姓男學生骨折、頭部撕裂傷。新北市立土城醫院副院長游明晉說，李姓男學生昨天接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於昨天傍晚成功拔除呼吸管，計畫觀察兩天，預計本週五轉至普通病房，後續進行跨團隊照護。

搏死神女學生 朝好的方向發展

土城醫院表示，共收治三名三峽國中學生，狀況最嚴重的張姓女學生到院前失去呼吸心跳，經手術搶救恢復生命徵象，目前狀況穩定，需要維生系統維持，醫療團隊每天開會討論醫療方針。

加護病房內還有一名廖姓女學生腦部受傷，持續觀察治療；另一名成人傷患，廿一日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法