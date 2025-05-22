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    首頁　>　社會

    三峽3死車禍》肇事翁開車聽音樂 無咒罵語言

    民眾在現場放置蠟燭、便利貼及抄寫的佛經。（中央社）

    民眾在現場放置蠟燭、便利貼及抄寫的佛經。（中央社）

    2025/05/22 05:30

    勘驗行車紀錄器 駕駛飛速行駛不發一語 為何釀禍還要追查

    〔記者徐聖倫、翁聿煌、黃子暘／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁通學巷，十九日下午發生三死十二傷重大車禍。警方勘驗肇事的七十八歲駕駛余文正車上行車紀錄器，發現案發前到發生衝撞事故，余翁車內有音樂聲，從頭到尾沒說一句話，比對路口監視器與它車行車紀錄器後，顯示其先碰撞後車、再肇逃的過程中，一邊飛速駕車、一邊聽音樂，而且全程不發一語，似未煩燥或抱怨，當時的情緒狀態為何，令人費解。

    據了解，余翁退休後，有固定返回苗栗老家走走的習慣，大都是自己開車南下與北返。案發當日，余翁一如往常地從苗栗北上，開了約一個多小時車程返抵三峽，下交流道後先開往學成路一處公園停留；警方研判，因余翁車上有兩碗倒掉的粉圓，不排除是到公園附近買粉圓帶回家。

    排除邊進食邊開車

    因有人質疑余翁有路怒症，案發前欲左彎時，疑被前方在路口停等的機車阻擋，導致他左彎時左前輪被安全島卡住，倒車又碰到後車，致被惹怒，進而一路「暴衝」或想追車，終至釀禍。

    不過警方認為此說可能性不高，余若有情緒波動，行車紀錄器應多少會傳出抱怨或咒罵之語，但警方過濾他車上的行車紀錄器，確認余翁在車內完全沒有說話，僅有音樂聲，同時也排除一邊進食、一邊開車的可能。

    余文正目前收治在亞東醫院，前晚完成第二次手術後送回加護病房。警方證實，余翁昨天稍微睜眼，但仍無法製作筆錄，只能等待醫生評估。他從案發至今，只在撞上安全島剛被救出時，對於自己出事說了一句「不記得了」，未再說過話。

    二次手術 還無法製筆錄

    目前警方在加護病房外戒護，待余翁情況許可，才能進行筆錄；警方尚未排除其蓄意肇事的可能，但認為機率略低。余翁肇禍後，家屬壓力極大，昨天未依加護病房的探視時間到場，低調走樓梯避開媒體。

    民眾在三峽3死車禍現場斜對角公園擺滿鮮花、零食飲料與玩偶。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾在三峽3死車禍現場斜對角公園擺滿鮮花、零食飲料與玩偶。（記者徐聖倫翻攝）

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